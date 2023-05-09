Путин на параде 9 мая выглядел слабым и показал страх перед Украиной – Вадим Денисенко

Россияне ждали от Путина заявления о целях "СВО", куда она движется и что для РФ будет победой. Но он занял позицию человека, у которого много времени.

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Парад 9 мая в Москве засвидетельствовал окончательный конец Советского Союза - Вадим Денисенко / Главред

После начала полномасштабного вторжения в стране-агрессоре России, кажется, началась новая традиция - проведение провальных парадов. Нынешний парад в Москве не стал исключением, и стал не только самым коротким за всю историю российских парадов, но и наименее многочисленным, по крайней мере в плане техники. Ведь во "второй армии мира" не только испугались поднимать авиацию над Красной площадью, но и не нашли даже десятка танков для парада - как следствие, для шествия возле Кремля смогли расконсервировать только один советский Т-34, но и он оказался изготовленным в Украине. В то же время Путин настолько боялся атаки украинских дронов, что ему пришлось заслонять себя "живым щитом" из президентов стран СНГ и Центральной Азии.

В интервью Главреду исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал, почему Путин во время парада хвастался именно стратегическими войсками, как ему удалось заманить к себе президента Казахстана, и почему Путину грозит конфликт российских элит.

Каковы ваши общие впечатления от парада в Москве?

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Давайте разделим эту историю на три части. Первая - то, что происходило на параде, начиная от техники и тех, кто шел Красной площадью. Вторая - речь Путина, которая была большой частью этого парада, и третья – то, что происходило вокруг этого.

Если мы говорим непосредственно о параде, то первое, что бросается в глаза – абсолютное отсутствие какой-либо новейшей техники. Из тяжелой мы увидели только "Ярс", "Искандер" и С-400. То есть мы можем говорить о том, что у россиян явно не хватает техники даже для того, чтобы демонстрировать ее на парадах. Очень интересно, что сейчас все российские "ура-патриоты" начинают отрабатывать один "темник", который заключается в том, что, мол, хорошо, что технику с фронта не сняли. Но это заявления исключительно для дураков, потому что это доказывает, что у РФ де-факто нет возможности даже на парад выставить десяток современных танков и другого современного оборудования. И это, конечно, большой плюс для нас.

Что касается заявлений Путина, то это была очень бледная и примитивная речь. В ней четко наблюдался дефицит идей - в частности, он повторил все мантры, которые мы слышали в течение последнего года. Но самое важное, что многие люди ждали, что он сделает заявление о целях "СВО", куда она движется и что для РФ и для Путина будет победой. Но он занял традиционную для себя позицию – позицию ожидания человека, у которого множество времени. То есть он вообще ничего не сказал и не дал ответа на те ключевые вопросы, которые сейчас предстали перед российским обществом. Отдельно следует обратить внимание на то, как мало было уделено внимания тем, кто сейчас воюет в "СВО". То есть по сути эта история с испугом насчет "Бессмертного полка" была зашита и в его речи.

Если говорить непосредственно об антураже, то только ленивый не упомянул о том, что руководители Центральной Азии, Армении и Беларуси были живым щитом для Путина, который боялся неизвестных беспилотников, которые могут ударить по Москве. Но не менее важно, что фактически произошла десакрализация 9 мая как такового. Ведь для всего постсоветского пространства (не для россиян) 9 мая с сегодняшнего дня перестало существовать в виде объединяющего фактора. То есть мы можем говорить, что во время парада состоялся полный конец Советского Союза.

Путин в своей речи упоминал только о "защите русскоязычных" именно на оккупированном Донбассе, но не упомянул ни о Крыме, ни Запорожье или Херсоне. Что это может означать?

Это очень важный момент. Потому что в принципе он сознательно избежал фразы о Запорожье и Херсоне. Очевидно, есть определенный страх перед предстоящим наступлением украинских войск, и то, что не было озвучено никаких целей и задач "СВО", отсутствие упоминания в этом случае тоже стоит рассматривать именно в таком контексте. То есть Путин боится вспоминать о Херсоне и Запорожье, потому что понимает, что там присутствует неизвестность и не понятно, как будут развиваться боевые действия.

А отсутствие упоминания о Крыме тоже можно считать страхом Путина потерять его накануне контрнаступления ВСУ?

Нет, в данном случае, если бы Путин упомянул Крым, это означало бы для россиян переход войны на их территорию. Ведь с точки зрения российского диктатора, Крым – это полностью интегрированная в Россию территория, поэтому Крым в этом контексте он даже не мог упоминать в речи к 9 мая.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва, сообщает Uifuture.org.

Чуть раньше вы заметили, что на параде в Москве было очень мало техники. Не было вовсе и авиации, и если посмотреть на парад 2021 года, почему так произошло – в России настолько боятся украинских дронов или для этого есть какая-то другая причина?

Думаю, что это - продолжение их прошлогоднего страха, потому что в РФ и тогда отказались от авиации. Очевидно, с точки зрения безопасности они боятся, что авиация может сделать что-то не то. В прошлом году даже дошло до абсурда, потому что россияне заявили, что авиация не вылетела на парад из-за нелетной погоды, после чего они даже дорисовывали облака над Красной площадью, хотя тогда их там вообще не было.

А как бы вы оценили подчеркнутость стратегических войск? Путин еще пытается этим пугать мир?

Безусловно, он этим пугает, потому что это единственная его более или менее сильная сторона, которая у него еще осталась. Все понимают, что единственное, чем он теоретически еще может пугать мир – это ядерное оружие. Но с другой стороны, ему уже больше нечего показать. Кстати, ядерного оружия он тоже особо не показал – были "Ярс", "Искандеры", но если посмотреть по тем, кто шел на параде, то это просто смешно – железнодорожные войска и генерал "казачьих войск". Конечно, Россия и дальше будет пугать мир ядерным оружием, здесь нечему удивляться, потому что здесь все то, что мы видели и слышали в течение прошлого года.

После парада, возможно, компенсируя этим его продолжительность, Путин демонстративно прошелся по Красной площади вместе с руководителями стран СНГ. Как объяснить этот его поход в народ (ибо раньше за ним такого наблюдалось)?

Он не шел в народ, там до него было очень далеко. Он должен был сделать что-то подобное, чтобы показать, что он якобы ничего не боится. Хотя все прекрасно понимают, что натиск на президентов стал возможным лишь по одной причине – россияне очень боялись, что неизвестные дроны упадут на Красную площадь во время парада.

А каким именно образом лидеров стран удалось уговорить приехать на парад? Потому что с лидерами Армении или Беларуси это еще можно понять, но почему, например, приехал лидер Казахстана?

Скорее всего, это была договоренность между лидерами стран Центральной Азии накануне саммита Китай-Центральная Азия. То есть это, с одной стороны, стало возможным не без помощи Китая, а с другой стороны, хоть эти страны и отдаляются от РФ, но окончательно разрывать с ней отношения еще не хотят. Поэтому, соответственно, и было принято политическое решение относительно поездки в Москву, за которым на самом деле ничего не стоит. Ведь все эти страны, кроме Армении, движутся в сторону Китая, и для них именно Китай гораздо более важный партнер, чем Россия. Но посмотрите насколько демонстративно они выказывали пренебрежение, потому что все лидеры на параде были без георгиевских ленточек. Лишь Лукашенко надел ее непосредственно перед возложением цветов, а президент Узбекистана вообще приехал с лентой в виде узбекского флага.

Вы сказали о том, что Путин во время речи не ответил на вопросы российского общества. Может ли этот парад и дальнейшая ситуация в России, если она будет обостряться, как-то отразиться на россиянах и на авторитете Путина?

Провальный парад сам по себе вряд ли на что-то может повлиять. Более важно то, что он состоялся на фоне заявлений Пригожина, в которых он прямым текстом обвиняет высшее руководство РФ. В частности, он говорит о том, что российская 72 бригада обнажила фланги и сбежала с поля боя под Бахмутом, а также заявил о попадании "Хаймарса" в один из руководящих пунктов недалеко от города. По сути, это свидетельствует о том, что внутри российских элит на самом деле может назревать определенный раскол. Превратятся ли эти распри в реальный конфликт элит – пока говорить рано – но то, что они уже стоят на пороге глобального внутриэлитного конфликта, который теоретически может разразиться в течение следующих нескольких месяцев – это факт.