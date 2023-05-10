США не будут подражать Британии и не дадут Украине дальнобойные ракеты – Politico

Лондон собирается отправить Украине ракеты дальностью 300 км. Это та же дальность, что и у ракетной системы ATACMS, которую Вашингтон отказался передать Киеву.

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США не дадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS – СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Администрация президента США Джо Байдена не планирует следовать примеру Великобритании и отправлять в Украину ракеты дальнего радиуса действия. США считают эту проблему решенной благодаря запланированной поставке из Великобритании, пишет Politico.

Издание отмечает, что Лондон собирается отправить Украине ракеты с дальностью 300 км. Это та же дальность, что и у армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, которую Вашингтон отказался передать Киеву. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отказался комментировать сроки и масштаб будущих обязательств во время пресс-конференции во вторник вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Но возможность того, что британские ракеты направятся в Украину, заставила команду президента Джо Байдена вздохнуть с облегчением. Они надеются, что это заставит замолчать критиков, которые хотят, чтобы США отправили ATACMS, поскольку Украина может вскоре получить возможность дальнего радиуса действия из Лондона", - пишут журналисты.

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Politico цитирует американского чиновника, который сказал, что "наша политика в отношении ATACMS не изменилась". Вместо этого он заявил, что США будут продолжать предоставлять Украине комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

Как сообщал Главред, издание The Washington Post сообщило, что Великобритания вероятно готова предоставить Киеву боеприпасы, способные наносить удары дальностью до 300 километров. Британский чиновник отказался подтвердить WP сроки поставки, тип или количество будущего вооружения. По его словам, окончательное решение не принято.

Ракеты ATACMS для Украины

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил: чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. По его сллвам, это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявлял, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. По его словам, с помощью такого оружия Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары по временно оккупированному Крыму.

В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

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