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США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты - американский генерал

1 апреля 2023, 08:18
США рассматривают варианты поставок Украине оружия большой дальности вместо ATACMS, что позволит ВСУ увеличить радиус действия на поле боя.
ATACMS, Марк Милли
У США относительно мало ATACMS, сказал Марк Милли / Фото Википедия, defense.gov

США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в интервью изданию Defense One.

По его словам, у США относительно мало ATACMS. Американские вооруженные силы должны поддерживать запасы столь важных вооружений. Но имеются и другие системы, которые могут дать такой же результат.

"Есть, например, БПЛА, которые могут это сделать, и у британцев есть парочка систем", - сказал Милли.

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По словам генерала, война в Украине выявила "невероятные темпы потребления обычных боеприпасов", и сейчас США пересматривают оценки потребности в них на случай большой войны.

На сегодня у США достаточно боеприпасов, но ОПК будет работать над расширением своих мощностей в течение нескольких лет, добавил генерал.

"Если вы участвуете в серьезной войне между большими государствами, не надо недооценивать количество боеприпасов, которое вам понадобится", - сказал Милли.

Ракеты ATACMS для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял: чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. Это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол считает, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS.

Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Украине необходимо получить ракеты большой дальности ATACMS для того, чтобы наносить удары по военным базам россиян на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

По данным СМИ, Великобритания может передать Украине дальнобойные ракеты, аналогичные по характеристикам дальнобойным ATACMS, которые США пока отказываются передавать из-за опасений, что они могут быть использованы для поражения целей на территории России.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Другие новости:

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