Военный эксперт поведал, зачем ВСУ ракеты ATACMS

Военный эксперт поведал, что россияне сделали из Крыма сплошной военный объект. И без помощи Запада логистику оккупантов нарушить будет сложно.

Зачем ВСУ ракеты ATACMS - ответ эксперта / Коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Украине необходимо получить ракеты большой дальности ATACMS для того, чтобы наносить удары по военным базам россиян на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"ATACMS нам необходимы для нанесения ударов по военным объектам и объектам военной инфраструктуры российских войск, которые находятся в оккупированном Крыму, потому что туда Россия завезла достаточно большое количество вооружений различных типов", — отметил Александр Мусиенко.

Он говорит, что оккупанты в Крыму оборудовали базы, а также собрали огромное количество боеприпасов и техники. А уже оттуда все отправляют на другие оккупированные территории Украины — Мелитополь, Мариуполь и т.д.

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"И там же находятся, например, склады с ракетами С-300, которыми обстреливают Запорожье. Там находятся склады с артиллерийским и боеприпасами, которые обстреливают Херсон и мирные украинские города. Это все необходимо уничтожать, чтобы у России не было возможностей терроризировать, обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирные украинские города", — подытожил он.

Дальнобойные ракеты GLSDB для Украины

В Министерстве обороны США 3 февраля объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,2 млрд долларов.

Киеву передадут ракеты дальнего действия GLSDB, при помощи которых можно наносить удары по врагу на расстоянии приблизительно 150 километров.

В Пентагоне уточнили, что ракеты GLSDB Украине передают для того, чтобы ВСУ могли успешно проводить оборонительные и наступательные операции для освобождения своих территорий. Будут ли украинские военные наносить удары такими ракетами по оккупантам в захваченном Крыму, Киев должен будет решать самостоятельно.

"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они главные в этом. Поэтому я не собираюсь говорить или спекулировать о возможных будущих операциях. Но опять же, мы работали с ними, чтобы обеспечить возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", - подчеркнул представитель Минобороны Штатов Патрик Райдер.

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