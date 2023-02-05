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Украине весной-летом нужны ATACMS и F-16, чтобы отбить атаку РФ и наступать – советник Залужного

5 февраля 2023, 16:22
Агрессор Россия передвинула свои склады, чтобы до них не доставали ракеты HIMARS, которые сейчас есть у ВСУ, нужно искать выход, сказал Дэн Райс.
ATACMS, F-16
Украине нужны дальнобойные ракеты и истребители для ударов по оккупантам - советник главнокомандующего ВСУ / Коллаж Википедия

Оккупационные войска России переместили свои склады так, чтобы ракеты для HIMARS, которые есть у ВСУ, до них не доставали. Поэтому, для нанесения ударов по врагу вглубь захваченных территорий, нужны дальнобойные ракеты типа ATACMS и/или истребители F-16. Запад как можно скорее должен предоставить помощь, чтобы уже весной или летом Украина успешно отразила масштабную атаку россиян и сама перешла в наступление. Об этом заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс.

В интервью Укринформу он рассказал о том, что российские захватчики передвинули свои командные пункты дальше досягаемости HIMARS. И теперь, чтобы эффективно наносить по ним удары, нужны дальнобойные ATACMS и истребители F-16.

"Первое, что необходимо Украине, это способность наносить удары вглубь оккупированных территорий с помощью ракет большой дальности, таких как ATACMS, и/или истребителей и бомбардировщиков типа F-16. Россия переместила склады поставок за пределы радиуса действия HIMARS, следовательно, Украине необходима способность стрелять в глубину и уничтожать любые склады, большие скопления живой силы и пункты управления, находящиеся вне досягаемости HIMARS", - объяснил ситуацию Райс.

Также он подчеркнул, что западный мир как можно скорее должен предоставить Киеву нужные средства, чтобы ВСУ могли применить их по оккупантам весной или летом с целью отражения наступления РФ и перехода к собственной контрнаступательной военной операции.

Дальнобойные ракеты GLSDB для Украины

В Министерстве обороны США 3 февраля объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,2 млрд долларов.

Киеву передадут ракеты дальнего действия GLSDB, при помощи которых можно наносить удары по врагу на расстоянии приблизительно 150 километров.

В Пентагоне уточнили, что ракеты GLSDB Украине передают для того, чтобы ВСУ могли успешно проводить оборонительные и наступательные операции для освобождения своих территорий.

Будут ли украинские военные наносить удары такими ракетами по оккупантам в захваченном Крыму, Киев решит самостоятельно.

"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они главные в этом. Поэтому я не собираюсь говорить или спекулировать о возможных будущих операциях. Но опять же, мы работали с ними, чтобы обеспечить возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", - подчеркнул представитель Минобороны Штатов Патрик Райдер.

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Угроза нового наступления России:

F-16 война России и Украины ATACMS
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