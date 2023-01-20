Аналог ATACMS: Британия планирует передать Украине дальнобойные ракеты - CNN

Украинские официальные лица попросили Великобританию взять на себя более ведущую роль.

ВСУ могут вооружить аналогом ATACMS / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Великобритания может передать Украине дальнобойные ракеты, аналогичные по характеристикам дальнобойным ATACMS, которые США пока отказываются передавать из-за опасений, что они могут быть использованы для поражения целей на территории России.

Отдельные британские официальные лица выразили готовность поставить Украине системы дальнего радиуса действия. Об этом передает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Отмечается, что украинские официальные лица попросили Великобританию взять на себя более ведущую роль на эту тему на пятничной встрече, сообщили CNN люди, знакомые с их запросами.

Они также хотят, чтобы британские официальные лица более агрессивно информировали союзных министров иностранных дел и министров обороны о том, что, по мнению украинцев, является оперативными реалиями войны и что им нужно для победы в ней, говорится в сообщении.

Также напоминается, что ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил о том, что "настало время ускориться и идти дальше и быстрее, оказывая Украине необходимую поддержку".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что уже в 2023 году Украина может получить от западных партнеров танки и ракеты ATACMS дальнего радиуса действия.

"В следующем году да (могут быть поставки новых видов вооружений, - ред.). Но это будет зависеть и от ситуации в поле боя", - пояснил глава МИД.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с американскими партнерами о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам главы государства, он проводит переговоры по этому поводу с американским президентом Джо Байденом.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал он.

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