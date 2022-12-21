Ракеты ATACMS и не только: СМИ узнали, о чем собирается просить Байдена делегация из Украины

В США боятся предоставлять Украине ракеты с большой дальностью действия, ведь думают, что страна-агрессор РФ может применить в ответ более смертоносное оружие.

Украинская делегация во время встречи с Байденом собирается попросить ракеты ATACMS/ Википедия, Офис президента Украины, скрин

Украинская делегация, которая совершит официальный визит в Вашингтон в среду, 21 декабря, собирается во время встречи с президентом США Джо Байденом просить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км.

Также предметом переговоров станут разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper, сообщает Politico.

Однако отмечается, что хотя администрация Байдена пообещала продолжать поддерживать Киев в борьбе с российскими захватчиками, официальные лица США опираются в вопросе предоставления Украине ракет большой дальности.

В статье издания отмечается, что администрация Байдена отказалась отправлять ракеты ATACMS Украине. Американские чиновники боятся, что предоставление Украине таких ракет может спровоцировать российского диктатора Владимира Путина использовать еще более смертоносное оружие в Украине.

Ракеты ATACMS для Украины

Напомним, в сентябре в США заявляли, что пока не намерены передавать Украине ракеты ATACMS. По информации журналистов CNN, Администрация президента США Джо Байдена не планирует в ближайшее время кардинально менять свой подход к предоставлению военной помощи Украине. Это касается и вопроса передачи ВСУ ракет ATACMS.

В октябре сообщалось, что Украина настаивает на том, чтобы США предоставили ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью пуска до 300 километров, которые помогут наносить удары по оккупированному Россией Крыму.

Военный эксперт Олег Жданов назвал две вероятные причины, из-за которых Украина до сих пор не получила от западных партнеров дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, у Запада нет гарантий, что эти ракеты потом не полетят на Москву.

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