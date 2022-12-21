РФ может пойти в наступление с конца января: генерал объяснил, как Украина должна подготовиться

Развитие событий в войне будет зависеть от того, как хорошо сможет подготовиться к наступлению врага украинская сторона.

РФ может пойти в массированное наступление с конца января, говорит генерал Романенко/ Главред, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия может пойти в массированное наступление в Украине с конца января 2023 года и позже. К тому времени главной задачей вооруженных сил Украины является подготовка к таким действиям врага.

Украинские военные должны успеть сделать как можно больше на Южном и восточном направлениях фронта. Об этом рассказал экс-аместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

"За это время необходимо путем решительных действий на фронте – на Южном и Восточном – успеть сделать как можно больше. Необходимо завести на эти направления свои резервы для достижения успехов", – отмечает он.

От этой подготовки в значительной степени зависит, насколько эффективно Украина будет способна наносить удары по врагу, чтобы нивелировать подтягивание новых войск с территории РФ.

"Это очень важно, потому что, конечно, с поступлением большого количества войск противника будут возникать соответствующие проблемы. Поэтому очень важно предотвращать действия противника", – подчеркнул Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) – украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Угроза нового массированного наступления войск РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году. Он подчеркнул, что россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать варианта, что страна-агрессор Россия и в самом деле может осуществить новое наступление в 2023 году.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, который может произойти в ближайшие месяцы.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж отмечает, что российские захватчики уже не имеют шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию.

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