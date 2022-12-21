glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ может пойти в наступление с конца января: генерал объяснил, как Украина должна подготовиться

21 декабря 2022, 09:31
Развитие событий в войне будет зависеть от того, как хорошо сможет подготовиться к наступлению врага украинская сторона.
Российские военные, генерал Игорь Романенко
РФ может пойти в массированное наступление с конца января, говорит генерал Романенко/ Главред, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия может пойти в массированное наступление в Украине с конца января 2023 года и позже. К тому времени главной задачей вооруженных сил Украины является подготовка к таким действиям врага.

Украинские военные должны успеть сделать как можно больше на Южном и восточном направлениях фронта. Об этом рассказал экс-аместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

"За это время необходимо путем решительных действий на фронте – на Южном и Восточном – успеть сделать как можно больше. Необходимо завести на эти направления свои резервы для достижения успехов", – отмечает он.

От этой подготовки в значительной степени зависит, насколько эффективно Украина будет способна наносить удары по врагу, чтобы нивелировать подтягивание новых войск с территории РФ.

"Это очень важно, потому что, конечно, с поступлением большого количества войск противника будут возникать соответствующие проблемы. Поэтому очень важно предотвращать действия противника", – подчеркнул Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) – украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Угроза нового массированного наступления войск РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году. Он подчеркнул, что россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать варианта, что страна-агрессор Россия и в самом деле может осуществить новое наступление в 2023 году.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, который может произойти в ближайшие месяцы.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж отмечает, что российские захватчики уже не имеют шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию.

Читайте также:

новости России война в Украине вторжение России Игорь Романенко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:44

Угроза масштабного наступления РФ с походом на Киев: эксперт оценил вероятность сценария

09:43

Военный эксперт спрогнозировал, велика ли вероятность нового наступления РФ на КиевВидео

09:43

Новое наступление России с Беларуси ускорит победу Украины - Владимир ГорбачВидео

09:31

РФ может пойти в наступление с конца января: генерал объяснил, как Украина должна подготовитьсяВидео

09:05

Мощная поддержка от США: Украине передадут батарею ЗРК Patriot для защиты от варварских атак РоссииВидео

Реклама
08:56

Поездка Зеленского в Бахмут сломала игру Кремля - ISW

08:43

Поедет в РФ: настоятеля монастыря УПЦ МП на Закарпатье принудительно выдворят из УкраиныВидео

08:18

Путин провалился в Украине и может уволить главу Генштаба РФ Герасимова – министр обороны Британии

08:15

Оккупанты отводят часть войск из Новой Каховки: возможен ли "жест доброй воли"мнение

08:12

Официально: после Бахмута Зеленский поехал с визитом в США

08:10

День ангела в январе 2023: когда праздновать дни ангела мужчинам и женщинам

07:43

"Надо вежливо себя вести": Данилов намекнул, что "бавовны" на территории РФ будет больше

07:35

Как заставить алоэ зацвести в домашних условиях и реально ли это

07:30

Путин намерен захватить Украину и готовит Россию к затяжной войне – Financial TimesВидео

07:18

Оккупант 5 раз пытался бежать из армии РФ: в плен защитникам Украины сдался отъявленный дезертирВидео

07:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год КроликаВидео

06:56

"Зона СВО" оказалась в Ростове: Кремль поймали на вранье о визите Путина на фронт

06:54

Гороскоп на 2023 год: чем порадует и чем огорчит год КроликаВидео

06:46

Православный календарь на январь 2023: конец поста, Рождество и Крещение Господне

06:44

Что можно попросить на Новый год 2023: список подарков, который понравится каждому

Реклама
06:35

Будут ЗРК Patriot: СМИ выяснили детали следующего пакета помощи Украине от США на $1,8 млрдВидео

06:30

Гороскоп на сегодня 21 декабря: Рыбам – потери, Стрельцам – ворох дел, а Близнецам - успехВидео

06:10

Украина получит еще более 10 тысяч Starlink: СМИ назвали сроки

06:03

Симоньян и Путин поболтали о людоедствемнение

06:00

Зеленский уже на пути в Вашингтон: сегодня президент посетит США и выступит в Конгрессе - СМИ

05:30

Гороскоп Таро для Рыб на 2023 год: большой куш, новые обязательства и успехВидео

04:43

Заберет старость и избавит от ссор: почему каждому стоит обзавестись вазоном с алоэ

04:15

"Враг бесится и выискивает слабые места": в ВСУ сообщили о сложной ситуации на ДонетчинеВидео

03:33

"У Шпагатовны белочка": Волочкова насмешила снимком с будущим мужем

02:55

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: простой секрет, о котором мало кто знает

02:06

"Инопланетянка" Роксолана из Холостяка-12 после вылета снялась обнаженной

01:35

"Россияне терпят стратегическое поражение": эксперт пояснил, о чем говорят громадные потери враговВидео

00:39

Таро прогноз для Водолеев на 2023 год: когда вами овладеет страх, а когда прольется денежный дождьВидео

20 декабря, вторник
23:37

"Украина нам не союзник": президент Хорватии оскандалился пророссийским заявлением

23:14

После визита Зеленского в Бахмут: в России заявили о поездке Путина в "зону СВО"Видео

22:44

Без Винника: Полякова перепела песню, которую исполняла в дуэте с пропавшим певцомВидео

22:33

Певица KRUTЬ требует дисквалифицировать победителей Нацотбора на Евровидение

22:32

"На графики пока не рассчитываем": в YASNO сделали тревожный прогноз по свету в КиевеВидео

22:30

Ликвидирован Тик-Ток-Овец: ВСУ закончили карьеру кадыровца-оккупанта

22:26

Иван Яковина. Путин может посадить ГиркинаВидеоблоги

Реклама
22:07

Загадка раскрыта: почему коты боятся огурцов как огняВидео

21:54

Лукашенко использовал против Путлера его же оружие - ядерноемнение

21:50

РФ стратегически проиграла войну: Резников о неудачах КремляВидео

21:46

Гиркин сравнил Зеленского и Путина, унизив российского диктатораВидео

21:41

"Питер, спасибо": украинка Елка продолжает молча развлекать россиян

21:32

Унитаз будет сиять после первого мытья: невероятно простое домашнее средство справится с ржавчиной

21:25

Перед смертью успел сказать маме "Люблю, целую, обнимаю": под Бахмутом трагически погиб молодой боец

21:15

Киркоров чуть не подрался с журналисткой из-за голубяВидео

21:11

Ребел Уилсон после каминг-аута впервые показала крошку-дочь от суррогатной матери

21:00

"Подарки" будут весь год: Резников анонсировал мощную военную помощь для УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять