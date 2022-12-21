Поедет в РФ: настоятеля монастыря УПЦ МП на Закарпатье принудительно выдворят из Украины

Священник будет вынужден покинуть территорию Украины из-за нарушения закона.

Настоятель Дубовского Свято-Ильинского монастыря УПЦ МП/ Миграционная служба Закарпатской области

Настоятель Дубовского Свято-Ильинского монастыря УПЦ МП на Закарпатье оказался гражданином России, который длительное время находился на территории Украины незаконно.

Поэтому священнослужителя принудительно выдворят в РФ. Об этом сообщает миграционная служба Закарпатской области.

Документы о проживании в Украине у настоятеля монастыря УПЦ МП уже закончились. Но после этого он не вернулся в РФ, а продолжал жить в Украине, нарушая этим ее законодательство.

Этот факт разоблачила миграционная служба.

"20 декабря нарушитель привлечен к административной ответственности, наложен штраф 1 700 грн. А также принято решение о принудительном возвращении мигранта в страну происхождения", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на въезде в Киев был задержан священник УПЦ Московского патриархата, который одобрительно отзывался о государстве-террористе. Служитель московской церкви пренебрежительно относится к украинцам, называя "бандеровцами".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская православная церковь "предала Бога", поддерживая войну против украинского народа. Кулеба подчеркнул, что Украина будет использовать все законные способы для подавления тех религиозных групп, которые выступают за уничтожение украинской государственности.

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