'Предала Бога': Кулеба резко прошелся по Русской православной церкви

Кулеба подчеркнул, что Украина будет использовать все законные способы для подавления тех религиозных групп, которые выступают за уничтожение государственности.

Кулеба резко прошелся по Русской Православной Церкви / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Русская православная церковь "предала Бога", поддерживая войну против украинского народа. Об этом Кулеба рассказал в интервью для National Catholic Reporter.

"Русская православная церковь предала Бога. Все, что они делают - против Божьей воли. Я не думаю, что это ни морально, ни политически приемлемо быть связанным с этой институцией", - сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба подчеркнул, что верующие имеют право на свободу вероисповедания и исповедовать свою веру так, как они этого желают. Он также отметил, что Украина будет использовать все законные способы для подавления тех религиозных групп, которые выступают за уничтожение украинской государственности.

Как отметил глава МИД, ряд православных священников благословляли военные действия России, укрывали шпионов и распространяли материалы, выгодные для России.

"Во время войны, когда нация борется за свое выживание, – это недопустимо", - подчеркнул Кулеба.

В Украине хотят запретить УПЦ МП

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Ранее известный религиовед и общественный деятель Игорь Козловский рассказал, как иерархи УПЦ МП будут противостоять ее запрету. Если в Украине законодательно запретить деятельность УПЦ МП, то это может сработать, но есть опасность, что иерархи этой церкви завалят суды исками с обжалованием такого закона – и их рассмотрение может растянутся на много месяцев или даже на много лет.

Также Козловский отмечал, что реакция России на возможный запрет УПЦ МП в Украине не заставит себя ждать, но реакция страны-агрессора нам не интересна. Мы не должны на это как-то реагировать и оглядываться на русских, уверен религиовед.

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