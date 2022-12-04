glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Религиовед рассказал, как иерархи УПЦ МП будут противостоять ее запрету

4 декабря 2022, 09:39

По словам религиоведа Игоря Козловского, единственный выход, который остался у иерархов УПЦ МП – максимально тянуть время с помощью судебных тяжб.

УПЦ МП, Козловский
Религиовед рассказал, как иерархи УПЦ МП будут противостоять ее запрету / коллаж фото УНИАН

Если в Украине законодательно запретить деятельность УПЦ МП, то может сработать, но есть опасность, что иерарх этой церкви завалят суды исками с обжалованиями такого закона – и их рассмотрение может растянутся на много месяцев либо даже на много лет. Об этом в интервью Главреду рассказал известный религиовед и общественный деятель Игорь Козловский.

"Понимаете, они работают не только в правовом поле Украины, но и в каноническом пространстве православной церкви. Есть каноны, которые четко описывают, какая церковь является либо полностью, либо относительно независимой — автокефальная, автономная или экзархат. УПЦ МП не является ни автономной, ни автокефальной, ни экзархатом. ПЦУ — это каноническая автокефальная церковь, она есть в диптихе (перечне православных автокефальных церквей. — Главред). УПЦ МП рассматривается мировым православием как составная часть Московского патриархата. То есть они не решили канонические вопросы до конца и не сказали, что разрывают связи. Но мы видим, что в их уставе сказано, что они существуют согласно грамоте, которую издал московский патриарх в 1990 году. А там записано, что они являются фактически частью Московского патриархата и сочетаются с мировым православием через Московский патриархат", −сказал он.

По словам Козловского, единственный выход, который остался у иерархов УПЦ МП – тянуть время с помощью судебных тяжб.

"Эта каноническая связь есть — это реальность. Как им это решить? Они не могут объявить свою автокефалию, потому что, если они ее объявляют, Вселенский Патриарх и другие церкви могут сказать (и они об этом уже говорят), что уже есть каноническая автокефальная церковь Украины, ПЦУ, в которую мы вам предлагали присоединиться еще в 2018 году, но вы этого не сделали. Это для них является вызовом, который надо переосмысливать, решать. Поэтому они с этим будут тянуть, доводить до судебных слушаний. Так же, как это было с законом о переименовании религиозных организаций, которые имеют свой центр в стране-агрессоре, принятый еще в 2018 году и оказался "спящим" законом, потому что из-за обжалования в судебных инстанциях он приостановился. Хотя на самом деле, используя этот закон, уже можно было начинать эту работу по переосмыслению позиций, но этого не произошло. Текущий закон о запрете деятельности УПЦ МП может сработать, но есть опасность в том, что он может быть обжалован в суде, из-за чего начнется система многомесячных или даже многолетних слушаний. И мы будем видеть, что церковь будет продолжать действовать, потому что вопрос еще не решен", − подытожил он.

Ситуация с запретом УПЦ МП в Украине

Напомним, во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) во время обысков Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" открыто уголовное производство.

Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате следственных действий, кроме всего прочего, правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Позднее, 29 ноября депутаты Львовского облсовета решили запретить работу объектов бывшей УПЦ (Московского патриархата) на территории региона.

Другие новости:

УПЦ МП Игорь Козловский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:33

Ждала "русский мир" и оккупантов в Киеве: Анатолич озвучил позицию молчуньи Maruv по поводу войны

09:50

Поездка Шойгу в логово Лукашенко: в ISW раскрыли цель визита, связанного с УкраинойВидео

09:43

Введение во храм Пресвятой Богородицы - теплые поздравления и трогательные открытки на 4 декабряФото

09:42

С Путиным – в последнюю очередь: Макрон поговорит с Зеленским и еще 2-я лидерами перед звонком диктаторуВидео

09:39

Религиовед рассказал, как иерархи УПЦ МП будут противостоять ее запретуВидео

Реклама
09:04

"Сорвать и задерживать": в США рассказали, как будут бороться с поставками оружия из Ирана в РФВидео

08:53

Путин удивлен провалом РФ, он может изменить цели в Украине – директор разведки СШАВидео

08:35

Испанские полицейские узнали, откуда в посольство Украины слали письмо со взрывчаткой

08:34

Забросали коктейлями Молотова: на блогершу Стужук совершили нападение ночью

08:23

Нельзя жалеть ваньку, брошенного на убой в холодный окопмнение

08:21

"Гарантии безопасности для России": заявление Макрона стало частью информационной операции РФ – ISWВидео

07:36

Темп наступления ВСУ на востоке скоро увеличится: в ISW заявили о приближении перемен на фронтеВидео

07:08

Что можно и нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: запреты, традиции, приметы

06:24

Мир смотрит на это и крутит пальцем у вискамнение

04:30

"Падение Донецка - очевидная реальность": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУВидео

03:43

"Сделайте что-нибудь с ней": Волочкова показала расплывшуюся грудьВидео

03:05

Какую беду может навлечь оставленный на ночь нож на столе: народные приметы и суеверия

02:30

Генерал ВСУ спрогнозировал, освобождение какого города запустит деоккупацию Крыма

02:00

Раздетая Бритни Спирс поделилась своими интимными умениями

01:34

Можно ли спать с грелкой и чем она может быть опасна

Реклама
00:20

"Под прицелом – мирные украинцы": глава Пентагона разнес РФ из-за войны в УкраинеВидео

03 декабря, суббота
23:33

"Дальность превышает 100 километров": Жданов рассказал, какие "плюшки" ВСУ могли получить от ЗападаВидео

22:59

Украина готова обеспечить России гарантии безопасности - АрахамияВидео

22:26

"HIMARS в действии": генерал Ходжес заявил, что украинские войска затягивают петлю вокруг КрымаВидео

22:20

Приметы на 5 декабря: какие 2 вещи могут принести большие неприятностиВидео

21:53

День заказа подарков Деду Морозу: что просить у бородатого и что дарить близким

21:50

Приметы на 4 декабря: названы 5 важных вещей, которые запрещено делать в большой праздникВидео

21:38

Оккупанты выжидают: эксперт назвал 3 причины, почему РФ еще не устроила ракетный удар по УкраинеВидео

21:32

68-летняя Успенская вышла на сцену в обтягивающем порезанном комбинезоне

21:28

Доставлял хлопоты защитникам Бахмута: ВСУ ловко "приземлили" дорогущий истребитель оккупантов Су-34

21:13

Наполнить дом морской свежестью: 7 способов, как увлажнить воздух дома

20:42

Франция может принципиально отказаться передать Украине оружие: Макрон назвал несколько причинВидео

20:07

"А что случилось?": Могилевская жестко высмеяла ПутинаВидео

20:06

"До последнего украинца или поляка": Лукашенко жалко пугает Украину продолжением войныВидео

19:21

Впервые с 1981 года: Леонтьев внезапно отказался от выступлений в России

19:20

Московская недоимперия зла потерпит историческое поражениемнение

19:09

"Готовьтесь к Ялте": на Банковой россиянам посоветовали забыть уже наконец о БахмутеВидео

19:08

Лепс оскандалился на своём концерте и нахамил поклоннице

19:07

"Это "подарок" для россиян": религиовед объяснил, что будет после запрета УПЦ МП в УкраинеВидео

19:05

Скорлупа сама отлетит: как правильно варить яйца, чтобы белок не приставал к скорлупеВидео

Реклама
18:38

Не уксус и не лимонная кислота: домашнее средство идеально отмоет чайник до блескаВидео

18:32

"А что, сесть и плакать": Квиткову обвинили в получении удовольствия от жизни

18:19

Священники МП будут настраивать верующих против власти, но они ответят за свои "грехи" - религиоведВидео

18:00

Любил чужие могилы: ВСУ ликвидировали оккупанта со странными увлечениями

17:29

Восстановление энергетики и запрет УПЦ МП: Зеленский провел важное заседание Ставки

17:14

РФ нужно дать "гарантии безопасности", когда она вернется к переговорам с Киевом - МакронВидео

17:04

"Уснул и не проснулся": в РФ придумали абсурдное объяснение относительно потерь на войне в УкраинеВидео

16:45

Тина Кароль в топе и обтягивающих лосинах показала красивую фигуру в спортзалеВидео

16:11

"Со временем это произойдет": Песков анонсировал поездку Путина на ДонбассВидео

15:53

Хотел показать силу РФ: WSJ назвала имя человека, который убедил Путина пойти войной против Украины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять