Религиовед рассказал, как иерархи УПЦ МП будут противостоять ее запрету / коллаж фото УНИАН

Если в Украине законодательно запретить деятельность УПЦ МП, то может сработать, но есть опасность, что иерарх этой церкви завалят суды исками с обжалованиями такого закона – и их рассмотрение может растянутся на много месяцев либо даже на много лет. Об этом в интервью Главреду рассказал известный религиовед и общественный деятель Игорь Козловский.

"Понимаете, они работают не только в правовом поле Украины, но и в каноническом пространстве православной церкви. Есть каноны, которые четко описывают, какая церковь является либо полностью, либо относительно независимой — автокефальная, автономная или экзархат. УПЦ МП не является ни автономной, ни автокефальной, ни экзархатом. ПЦУ — это каноническая автокефальная церковь, она есть в диптихе (перечне православных автокефальных церквей. — Главред). УПЦ МП рассматривается мировым православием как составная часть Московского патриархата. То есть они не решили канонические вопросы до конца и не сказали, что разрывают связи. Но мы видим, что в их уставе сказано, что они существуют согласно грамоте, которую издал московский патриарх в 1990 году. А там записано, что они являются фактически частью Московского патриархата и сочетаются с мировым православием через Московский патриархат", −сказал он.

По словам Козловского, единственный выход, который остался у иерархов УПЦ МП – тянуть время с помощью судебных тяжб.

"Эта каноническая связь есть — это реальность. Как им это решить? Они не могут объявить свою автокефалию, потому что, если они ее объявляют, Вселенский Патриарх и другие церкви могут сказать (и они об этом уже говорят), что уже есть каноническая автокефальная церковь Украины, ПЦУ, в которую мы вам предлагали присоединиться еще в 2018 году, но вы этого не сделали. Это для них является вызовом, который надо переосмысливать, решать. Поэтому они с этим будут тянуть, доводить до судебных слушаний. Так же, как это было с законом о переименовании религиозных организаций, которые имеют свой центр в стране-агрессоре, принятый еще в 2018 году и оказался "спящим" законом, потому что из-за обжалования в судебных инстанциях он приостановился. Хотя на самом деле, используя этот закон, уже можно было начинать эту работу по переосмыслению позиций, но этого не произошло. Текущий закон о запрете деятельности УПЦ МП может сработать, но есть опасность в том, что он может быть обжалован в суде, из-за чего начнется система многомесячных или даже многолетних слушаний. И мы будем видеть, что церковь будет продолжать действовать, потому что вопрос еще не решен", − подытожил он.

Ситуация с запретом УПЦ МП в Украине

Напомним, во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) во время обысков Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" открыто уголовное производство.

Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате следственных действий, кроме всего прочего, правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Позднее, 29 ноября депутаты Львовского облсовета решили запретить работу объектов бывшей УПЦ (Московского патриархата) на территории региона.

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