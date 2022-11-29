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Во Львове депутаты потребовали запретить работу УПЦ МП

29 ноября 2022, 17:00

Депутаты Львовского облсовета решили обратиться в украинскую Верховную Раду по поводу внесения соответствующих изменений в законодательство.

Львовский облсовет, попы
Львовский облсовет, попы / коллаж фото УНИАН и сайт Львовского облсовета

Во вторник, 29 ноября, депутаты Львовского облсовета решили запретить работу объектов бывшей УПЦ (Московского патриархата) на территории региона. Такая информация опубликована на сайте учреждения.

Более того, депутаты решили обратиться в украинскую Верховную Раду по поводу внесения соответствующих изменений в законодательство – с целью запрета работы религиозных организаций УПЦ (МП), руководящий центр которой находится в стране агрессоре – России.

Кроме того, депутаты обратились в правоохранительные органы и к Силам территориальной обороны ВСУ – по поводу обеспечения сохранности имущества, культурных ценностей религиозных организаций УПЦ (МП), которые решили выйти из ее состава и войти в другие конфессии.

Напомним, как ранее писал Главред, СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате следственных действий, кроме всего прочего, правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, сообщили в пресс-службе СБУ.

Также вследствие массированной ракетной атаки оккупантов по Украине 31 октября пострадал Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь. Оккупанты совершили атаку как раз тогда, когда происходила литургия. Вследствие этого был поврежден иконостас, упало паникадило и выбило окна. В результате удара погиб послушник. Об этом сообщается на сайте Могилев-Подольской епархии УПЦ МП.

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