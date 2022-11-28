Вой на болотах и ракетный удар по Лавре: эксперт предрек реакцию России на запрет УПЦ МП

Россия не примет запрета УПЦ МП в Украине - Александр Кочетков / Коллаж УНИАН

В случае запрета деятельности УПЦ МП в Украине, Россия может нанести удар по Киево-Печерской Лавре. Такое предположение в интервью Главреду высказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Будет громогласный вой и скрежет на болотах из всех пропагандистских рупоров - соловьевы и скабеевы будут рассказывать о "попрании", "фашистах", "нацистах" и "сатанистах". Ну а в конечном итоге, когда запретят и, если будут попытки немедленно передать ее верующим, условно говоря, другого патриархата, то вполне возможно, что ракета может прилететь по святыне, которую россияне сейчас называют своей", - отметил эксперт.

В то же время Кочетков исключил создание другой церкви на платформе УПЦ МП под контролем России.

"Это совершенно безнадежные попытки. В РФ все время будут настаивать на каноничности той церкви, которую мы "незаконно" (с их точки зрения) запрещаем. Потому никакую катакомбную церковь они создать не могут - все эти церковные течения, которые действуют вопреки власти, происходят не сбоку, а из внутреннего сопротивления. Более того, по складу своему церковники, особенно - православные, не склонны противостоять власти, они склонны ее поддерживать. Ведь даже господние заветы говорят о непротивлении", - отмечает Кочетков.

Как писал Главред, Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате следственных действий, кроме всего прочего, правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, сообщили в пресс-службе СБУ.

Также вследствие массированной ракетной атаки оккупантов по Украине 31 октября пострадал Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь. Оккупанты совершили атаку как раз тогда, когда происходила литургия. Вследствие этого был поврежден иконостас, упало паникадило и выбило окна. В результате удара погиб послушник. Об этом сообщается на сайте Могилев-Подольской епархии УПЦ МП.

Запрет УПЦ МП в Украине - новости: