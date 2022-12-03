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Религиовед рассказал, как надолго может растянуться в Украине запрет УПЦ МП

3 декабря 2022, 10:33

Как говорит религиовед Игорь Козловский, адвокаты, которых наймут иерархи УПЦ МП, вполне могут подавать иски в международные суды по данному поводу.

Козловский, УПЦ МП
Религиовед рассказал, как надолго может растянуться в Украине запрет УПЦ МП / коллаж фото УНИАН

А как надолго во времени может растянуться этот процесс запрета? Процесс окончательного запрета в Украине УПЦ МП займет определенное времени –потому что его нужно осуществлять исключительно по закону. Об этом в интервью Главреду рассказал известный религиовед и общественный деятель Игорь Козловский.

"Закону о переименовании религиозных организаций, которые имеют свой центр в стране-агрессоре, уже четыре года — и ничего, он не работает. Здесь нужно понимать, что очень часто у нас есть "спящие" законы. Например, закон о запрете разжигании вражды на основании религиозных верований (речь идет о законе "О свободе совести и религиозных организациях", который был частично признан неконституционным — Главред), хотя она присутствует в риторике Московского патриархата, когда там говорят, что ПЦУ "не канонические", "сектанты" и т. Это — язык вражды, который, согласно действующему законодательству требует и уголовного преследования. Но ведь это годами не вводили в действие — если бы было несколько примеров, вопрос можно было бы решать дальше. Как написано в Новом Завете — если не работает язык любви, то работает закон. Они хотят, чтобы все было по закону, так и будет", − сказал он.

Как говорит Козловский, адвокаты, которых наймут иерархи УПЦ МП, вполне могут подавать иски в международные суды по данному поводу.

"35 статья Конституции — о свободе совести, согласно которой каждый человек имеет право свободно исповедовать любую веру и свободно ее распространять. Юристы на их стороне могут сказать, что УПЦ МП, мол, запрещают свободно исповедовать веру и удовлетворять свои религиозные потребности. И если пройдут все суды в Украине, они могут подать в международные суды, где западные и украинские правозащитники могут подать голос. С точки зрения имиджа Украины, это — важная составляющая как для страны, которая идет в ЕС и является правовым государством. Мы здесь идем по тонкой черте", − сказал он.

Ситуация с запретом УПЦ МП в Украине

Напомним, во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) во время обысков Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" открыто уголовное производство.

Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате следственных действий, кроме всего прочего, правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Позднее, 29 ноября депутаты Львовского облсовета решили запретить работу объектов бывшей УПЦ (Московского патриархата) на территории региона.

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