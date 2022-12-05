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Может попытаться стать церковью-мученицей: эксперт объяснил, почему нельзя просто запретить УПЦ МП

5 декабря 2022, 08:34

УПЦ МП будет пытаться продолжать свою деятельность в Украине и будет существовать нелегально, то есть в подполье, как это было во времена СССР.

Игорь Козловский, священник
Игорь Козловский спрогнозировал, с какими трудностями может столкнуться Украина при запрете УПЦ МП / Фото УНИАН, Facebook

Запрет деятельности Московского патриархата на территории Украины может вызвать определенные трудности. Нужно не только запрещать УПЦ МП, но и вести с ней диалог, а также работать с сознанием людей. Об этом заявил религиовед, общественный деятель Игорь Козловский в интервью Главреду.

По словам эксперта, уже есть указ президента, который вводит в действие решение СНБО в правовом поле. Там есть определенные пункты, которые касаются характеристики Украинской православной церкви и возможного запрета ее деятельности, если будет выявлена ее связь с российским центром.

"Украина — правовое государство, а это значит, что нам нужен соответствующий закон, и мы не можем вот так просто взять и запретить. Для того, чтобы его принять, надо сначала дать поручение Государственной службе по этнополитике и свободы совести и, соответственно, кабинета министров для подготовки такого закона. Далее провести религиоведческую экспертизу устава Украинской православной церкви и решить вопрос относительно Киево-Печерской Лавры (запись разговора происходила до того, как стало известно о регистрации монастыря в составе ПЦУ, — Главред). То есть в этом решении СНБО есть определенная последовательность, но есть и вопросы, которые уже сейчас возникают как у гражданского общества, так и у специалистов. В частности, о двухмесячном сроке, в течение которого нужно подготовить этот проект закона. Для мирного времени — это вполне нормальный срок, но если говорить о решительных действиях, то он вызывает определенное удивление", - объяснил Козловский.

Он напомнил, что уже есть соответствующий законопроект, который зарегистрирован в Верховной Раде.

"Он несовершенен, но его, возможно, стоит взять за основу и ускорить этот процесс, чтобы не складывалось впечатление определенного саботажа (…) Закон должен учитывать нормы и украинского законодательства, в частности Конституции, которая гарантирует свободу совести, а также международные законы. Это — определенный предел, который мы должны учитывать", - сказал религиевед.

По словам Козловского, согласно действующему законодательству Украины, религиозные организации могут существовать и без права юридического лица, то есть находиться вне регистрации. Этот закон может предусматривать запрет деятельности на всех уровнях, как с регистрацией, так и вне ее, а далее возникает проблема имущества.

"В случае государственной собственности со стороны государства зальются договорные отношения, а вот в случае общин, когда мы понимаем, что люди вкладывались, собирали деньги, строили храмы, могут возникнуть проблемы. То же и с имуществом (включая движимое), потому что что с ним делать — это также вопрос, и все это должно быть прописано в законе. То есть есть очень много сложных ситуаций, которые будут возникать", - отметил он.

Кроме того, останется сознание людей, поэтому УПЦ МП будет пытаться продолжать свою деятельность и будет существовать нелегально, то есть в подполье, как это было во времена СССР.

"Кроме того, запрет деятельности также можно считать месседжем к самой УПЦ МП, которая в течение длительного времени не могла до конца решить, является ли она церковью украинского народа (…) Мы не услышали из уст руководителей этой церкви прямого осуждения коллаборации, которая зафиксирована среди епископата, священников и мирян. Это — еще одна проблема, потому что нет оценки. Нет и диалога с Православной Церковью Украины (ПЦУ), со Вселенским патриархатом УПЦ МП продолжают ту же политику, которая есть в Москве. То есть было большое количество вопросов, которые эта церковь должна была решить, и вот теперь терпение лопнуло", - сказал Козловский.

Эксперт считает, что УПЦ МП может заявить о преследовании церкви, нарушении прав и свобод.

"Так УПЦ МП может попытаться стать церковью-мученицей, и настраивать своих верующих на то, что они являются настоящей, истинной церковью, потому что их гонят за Христа. А это — как раз евангельская истина. Понятно, что их не за имя Христа будут запрещать, но поскольку сознание людей оккупировано, оно будет реагировать на сигналы в проповедях и выступлениях своих руководителей, священников и верить им", - добавил религиовед.

Козловский отметил, что поддержка людей будет давать и УПЦ МП дополнительные силы для того, чтобы они выглядели настоящей церковью.

"Это — опасный путь, особенно во время войны, поэтому государство должно не только принимать такие законы, но и настойчиво продолжать диалог с этой церковью на разных уровнях. То есть не просто запрещать, а конструктивно находить пути выхода из этой ситуации. Не загонять их в угол, а давать им шанс найти в себе силы изменить свою каноническую и политическую ориентацию", - резюмировал эксперт.

Запрет УПЦ МП в Украине

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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