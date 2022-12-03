"Это "подарок" для россиян": религиовед объяснил, что будет после запрета УПЦ МП в Украине

Игорь Козловский / Фейсбук И.Козловского

Реакция России на возможный запрет УПЦ МП в Украине не заставит себя ждать, но реакция страны-агрессора нам не интересна.

В интервью Главреду религиовед, общественный деятель Игорь Козловский рассказал, что запрет Московского Патриархата в Украине станет неким подарком России.

"Россия сразу отреагирует. Это такой "подарок" для россиян, ведь они именно с этого и начинали войну, когда говорили о преследовании в Украине, в том числе, и из православной церкви. Но мы не должны на это как-то реагировать и оглядываться на них, потому что они во что бы то ни стало будут это использовать — нам более важна западная реакция, чем российская. И мы должны не просто смотреть на те или иные реакции, но и понимать, что мы подразумеваем под понятием "правовое государство", - отметил Козловский.

Также он подчеркнул, что в Украине в течение длительного времени вообще не работали с сознанием людей.

"Начиная с образования, культуры, медиа мы как-то не учитывали то, что сознание пластично и имеет особенности, которые, если человек не является мыслящим, могут быть опасными. И люди, которые отбирают ту или иную информацию, исходя из своих предпочтений, что с ними совпадает или нет. То, что люди в Украине до сих пор делят друг друга на сторонников Порошенко и Зеленского, свидетельствует о том, что они не понимают до конца сложность человеческого сознания", - пояснил религиовед

По его словам, оно формировалось под влиянием тех или иных священников, руководителей больших церквей, то есть авторитетов.

"Именно они фактически заполняли пространство и, таким образом, формировали этих людей. Вот с этим нужно работать, и это также вызов — это не просто правовое государство, а культура мышления. С этим нужно работать, чтобы, учитывая эти ситуации, наше общество взрослело именно в умении мыслить", - подытожил эксперт.

В Украине предложили запретить УПЦ МП

Напомним, во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) во время обысков Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" открыто уголовное производство.

Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате следственных действий, кроме всего прочего, правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Как сообщал Главред, 29 ноября депутаты Львовского облсовета решили запретить работу объектов бывшей УПЦ (Московского патриархата) на территории региона.

Читайте также: