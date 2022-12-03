Восстановление энергетики и запрет УПЦ МП: Зеленский провел важное заседание Ставки

Зеленский провел важное заседание Ставки / president.gov.ua

В субботу, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного Главнокомандующего.

Как сообщает Офис президента, на нем рассмотрели ситуацию в энергетике, а также меры для запрета УПЦ МП. Также на заседании обсудили ситуацию на фронте.

"Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел очередное заседание Ставки верховного Главнокомандующего. Участники заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу. Отдельно проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.

Кроме того, был рассмотрен ход восстановления энергетической системы Украины и реализацию мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры.

Сообщается, что также обсудили продолжение реализации мероприятий по обеспечению духовной независимости Украины.

Чем занимается Ставка верховного Главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Запрет УПЦ МП в Украине

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличности, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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