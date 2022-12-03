"Заложили один из краеугольных камней": Епифаний оценил передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУ

Епифаний оценил передачу Киево-Печерской лавре ПЦУ / коллаж фото УНИАН

Развитие украинской поместной церкви – длительный и сложный процесс, требующий мудрости, взвешенности и терпения. Такой текст на своей странице в соцсети Facebook высказался митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Сегодня мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню – Печерскую лавру. Понимаю эмоции многих. Кто-то радуется, будто все вопросы уже решены. Но многие вопросы действительно нуждаются в ответах и решениях", — отметил он.

Как утверждает митрополит, мирянам ПЦУ ничуть не стоит преуменьшать значение инцидента − украинская Лавра действительно приобрела субъектность, хотя "пока она – как новорожденный младенец".

"В том, как постепенно растет осознание важности духовной безопасности, я вижу руку Божию. И хотя враги Украины сегодня пытаются спровоцировать возмущение, но, как и до сих пор, они не увенчаются успехом. Мирно, спокойно, уверенно, мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец-то зазвучит ежедневная молитва на родном языке – за победу, за справедливый мир, за изгнание русских агрессоров и за добро для Украины. […] Поэтому будем сохранять спокойствие и работать дальше. Ибо с нами – правда, с нами Бог, а это значит, что доброе дело, в котором сегодня сделан весомый шаг, непременно завершится духовной победой для церкви и Украины", — добавил он.

Запрет УПЦ МП

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Ранее Главред сообщал, что Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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