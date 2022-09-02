'Не война, а спецоперация': на Полтавщине священник УПЦ МП довел до слез мать защитника Украины

Сын Натальи Максим Щерба считается пропавшим без вести / скриншот

В Полтавской области настоятель собора УПЦ МП повторил нарративы российской пропаганды, заявив, что в Украине идет не война, а "спецоперация". Подобные слова священнослужитель осмелился озвучить матери защитника Украины, который считается пропавшим без вести.

Инцидент произошел в Свято-Николаевском соборе в городе Горишние Плавни на Полтавщине, передает телеканал ГЗК.

К отцу Григорию пришла Наталья Щерба, чей сын Максим ушел на фронт добровольцем. Он – мастер спорта по пауэрлифтингу и до войны работал водителем больших грузовиков в местном карьере. Собирался жениться и даже сделал предложение своей девушке.

Перед самой войной мужчина уехал в Европу – чтобы заработать деньги на ремонт и свадьбу. Но началось российское вторжение. Максим вернулся домой и пошел в ВСУ добровольцем.

В начале августа Максим Щерба перестал выходить на связь. Его матери позвонили побратимы сына с печальной новостью – якобы мужчина погиб у них на глазах. Официально Максим Щерба числится пропавшим под Бахмутом Донецкой области.

В родном городе Наталья обратилась к священнику Григорию из Свято-Николаевского собора с просьбой помолиться о сыне, но тот заявил женщине, что идет "спецоперация".

"Подвели меня к этому батюшке. Это отец Григорий. Спросил: "Что у вас случилось?". А я ему говорю, что у меня сына убили на войне. Что меня резнуло... он говорит: "Вы знаете, что это не война, а спецоперация?" Какая же это "спецоперация", когда моему сыну грудную клетку из танка пробили?" – со слезами на глазах рассказала мать защитника Украины.

Наталья Щерба после таких слов священника сразу же отправилась в другую церковь, чтобы получить поддержку и молитвы за своего сына-Героя.

Как сообщал Главред, служители церквей московского патриархата во время оккупации населенных пунктов Киевской области встречали захватчиков с иконами, занимались российской пропагандой и даже похищали людей. В Украине начали расследовать данные преступления.

Как сообщал Главред, в Северодонецке Луганской области священник Украинской православной церкви Московского патриархата передавал российским оккупантам информацию о дислокации украинских военных.

Другие новости: