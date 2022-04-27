В Северодонецке священник УПЦ МП "сливал" оккупантам информацию о ВСУ

Предатель был пойман.
В Северодонецке Луганской области священник Украинской православной церкви Московского патриархата передавал российским оккупантам информацию о дислокации украинских военных.
Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата стражи порядка проверили вчера, 26 апреля, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой этот гражданин передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных Вооруженных сил Украины", – заявил Гайдай.
Ранее мы рассказывали, что в Славутиче местный священник Православной церкви Украины Иван Шепида не побоялся оккупантов, и вместе с другими горожанами сопротивлялся. С собой он взял только крест и хоругви.
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