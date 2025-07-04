Последняя стадия: Рамина Эсхакзай поделилась личной трагедией

Кратко:
- Что случилось с собачкой Рамины
- О каком заболевании идет речь
Украинская известная ведущая Рамина Эсхакзай рассказала о том, как проходит лечение ее маленького песика.
На своей странице в Telegram, телеведущая написала, что у ее собаки диагностировали серьезную сердечную недостаточность.
"Сегодня были у кардиолога. У Мони сердечная недостаточность. Всего их 4 стадии. Сейчас у ее 4 плюс. Последняя стадия – когда легкие наполняются жидкостью, собака не может дышать и умирает. Жара и обстрелы очень негативно влияют на ее состояние", - рассказывает она.
Мамина также добавляет, чьи все остальные анализы у собаки - супер. "Порадуйте меня. Расскажите, сколько прожили ваши животные после установления диагноза", - обратилась она к своим подписчикам.
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Ранее Главред написал, что известная украинская блогерка Рамина Эсхакзай рассказала, как изменилась после поездок на фронт и как переживает потерю друзей.
Также известная светская журналистка Алина Доротюк назвала самую "зашкварную" украинскую звезду, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.
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Кто такая Рамина Эсхакзай?
Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.
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