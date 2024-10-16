Рамина Эсхакзай показала, какие подарки получает от экс-министра Дмитрия Кулебы

Известная блогерша не смогла уехать от политика с пустыми руками.

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Дмитрий Кулеба новости - что Дмитрий Кулеба подарил Рамине Эсхакзай / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/raminalalala

После увольнения с должности министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, похоже, с головой окунулся в дела, которые прежде из-за высокой занятости откладывал - общественная деятельность, общение с близкими, путешествия.

Нашлось место в этом списке и садоводству. Необычное хобби экс-министра в своем блоге в Instagram рассекретила украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай.

Она побывала с Кулебой за городом, и засняла его в домашней обстановке. Довольный своим урожаем, он сделал Эсхакзай ценный подарок.

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Им оказалась тыква прямиком с его огорода. Политик с гордостью передал в руки блогерше один из самых популярных осенних плодов.

"Домашняя тыква. Стопроцентная", - восхищенно прокомментировал Дмитрий Кулеба. Эсхакзай этот подарок оценила.

Дмитрий Кулеба новости - что Дмитрий Кулеба подарил Рамине Эсхакзай / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Кто такая Рамина Эсхакзай? Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.

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