Афанасьев день: что ни в коем случае нельзя делать 5 июля

Что можно делать 5 июля. Строгие приметы и запреты, которые принесут достаток и здоровье.

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Что нельзя делать 5 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день туман

Что нужно приготовить в этот день

Что нельзя делать 5 июля

5 июля церковь почитает память Афанасия Афонского. Как сообщает Главред, он очень рано стал сиротой, после чего его воспитанием занялась монахиня. Он учился в Константинополе, какое-то время преподавал, но вскоре принял монашеский постриг.

Афанасий поселился на горе Афон. Там он основал Великую Лавру, где был очень строгий порядок. В монастыре нельзя было опаздывать, выходить во время службы из храма без важной причины и даже разговаривать во время богослужения.

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За труд Афанасия наделили даром чудотворения. Считается, что он даже смог исцелить больных и выгнать нечистую силу из них. Афанасий трагически погиб. Однажды он поднялся с другими монахами на для осмотра строительства нового храма и в этот момент обрушились недостроенные своды.

Что можно делать 5 июля

В этот день нужно помолиться. У святого просили о мире и ладе в семье.

В этот день нужно испечь угощения в виде Луны. Предки верили, что это подарит добрую энергию.

В этот день можно заключать сделки. Тогда деньги вернутся с прибылью.

Что нельзя делать 5 июля

1. Нельзя 5 июля начинать важные дела. Это не благоприятен день для новых начинаний.

2. Нельзя 5 июля отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в сложной ситуации.

3. Нельзя 5 июля работать в поле после обеда. Это может притянуть неудачи.

4. Нельзя 5 июля зашторивать окна. Луна должна наполнить дом светом и силой.

5. Нельзя 5 июля жаловаться на судьбу. Это лишь притянет новые проблемы.

Приметы 5 июля

Если в этот день вороны летают высоко, то будет хорошая погода.

Если в этот день "плачут" кленовые листья, то скоро начнутся затяжные дожди.

Если в этот день туман, то будет богатый урожай.

Если в этот день птицы тянутся к воде, то рыбалка будет плохой.

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