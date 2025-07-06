Очень строгие приметы 7 июля: что можно и нельзя делать в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день много комаров
- Что нужно сделать с окнами в этот день
- Что нельзя пить 7 июля
7 июля церковь почитает память преподобных Фомы и Акакия. Как сообщает Главред, Фома был великим сподвижником. Он придерживался сурового поста. Также он постоянно молился. Он какое-то время жил на святой горе Афон.
Преподобный Акакий был послушником, который также жил на горе Афон. У него был учитель, который был жестоким старцем. Из-за этого преподобного приходилось терпеть унижения. Он тяжело трудился, подвергался издевательствам, даже часто голодал.
Что можно делать 7 июля
- В этот день нужно помолиться. У святых просили терпения.
- В этот день нужно открыть окна. Считается, что солнечные лучи принесут счастье и благополучие в дом.
Что нельзя делать 7 июля
1. Нельзя 7 июля ссориться и осуждать других. Иначе к вам самим придут неприятности.
2. Нельзя 7 июля пить алкоголь. Считается, что в этот день лучше помолиться.
3. Нельзя 7 июля заниматься тяжелой работой в поле и огороде. Предки считали, что это притянет проблемы со здоровьем.
Приметы 7 июля
- Если в этот день много комаров, то погода будет жаркой.
- Если в этот день поет жаворонок, то будет ясная погода.
- Если в этот день идет дождь, то и август будет дождливый.
- Если в этот день тепло, то будет богатый урожай.
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