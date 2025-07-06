Очень строгие приметы 7 июля: что можно и нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 7 июля. Приметы, которые уберегут от проблем со здоровьем.

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Что нельзя делать 7 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много комаров

Что нужно сделать с окнами в этот день

Что нельзя пить 7 июля

7 июля церковь почитает память преподобных Фомы и Акакия. Как сообщает Главред, Фома был великим сподвижником. Он придерживался сурового поста. Также он постоянно молился. Он какое-то время жил на святой горе Афон.

Преподобный Акакий был послушником, который также жил на горе Афон. У него был учитель, который был жестоким старцем. Из-за этого преподобного приходилось терпеть унижения. Он тяжело трудился, подвергался издевательствам, даже часто голодал.

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Что можно делать 7 июля

В этот день нужно помолиться. У святых просили терпения.

В этот день нужно открыть окна. Считается, что солнечные лучи принесут счастье и благополучие в дом.

Что нельзя делать 7 июля

1. Нельзя 7 июля ссориться и осуждать других. Иначе к вам самим придут неприятности.

2. Нельзя 7 июля пить алкоголь. Считается, что в этот день лучше помолиться.

3. Нельзя 7 июля заниматься тяжелой работой в поле и огороде. Предки считали, что это притянет проблемы со здоровьем.

Приметы 7 июля

Если в этот день много комаров, то погода будет жаркой.

Если в этот день поет жаворонок, то будет ясная погода.

Если в этот день идет дождь, то и август будет дождливый.

Если в этот день тепло, то будет богатый урожай.

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