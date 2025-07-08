В семью придет благополучие и здоровье: что нужно принести в дом 8 июля

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день пчелы злые
- Что нужно принести в дом в этот день
- Что нельзя делать 8 июля
8 июля церковь почитает память великомученика Прокопия Кесарийского. Как сообщает Главред, он был родом из знатной языческой семьи. Сначала он сделал военную карьеру при императоре Диоклетиане.
Император вел борьбу с христианством. Однажды по дороге в Александрию явился Христос. Прокопий был настолько удивлен, что решил и сам принять христианство. До этого у него было имя Неаний.
Император был недоволен этим. Прокопия пытались заставить отречься от веры, подвергали жестким пыткам. Однако он оставался верен Христу и стойко держался. В конечном итоге его казнили.
Что можно делать 8 июля
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья, исцеления и мира в семье.
- В этот день можно начинать жать рожь. День считается благоприятным для этого.
- В этот день нужно принести в дом несколько колосков и поставить их в вазу. Предки верили, что это принесет в дом благополучие и здоровье.
Что нельзя делать 8 июля
1. Нельзя 8 июля отправляться в дальнюю дорогу. Иначе на вас могут обрушиться неприятности.
2. Нельзя 8 июля купаться в открытых водоемах. Считается, что есть риск несчастного случая.
3. Нельзя 8 июля ссориться и злиться на других. Иначе эти скандалы затянутся надолго.
4. Нельзя 8 июля отказывать в помощи нуждающимся. Так вы сами окажитесь в трудном положении.
5. Нельзя 8 июля лениться и унывать. Предки верили, что это отпугнет благополучие.
Приметы 8 июля
- Если в этот день идет дождь, то на Илью также будет мокро.
- Если в этот день пчелы злые, то скоро начнется сильная жара.
- Если в этот день птицы ведут себя активно, то будет хорошая погода.
- Если в этот день поспела черника, то рожь уже готова к жатве.
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