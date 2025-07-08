В семью придет благополучие и здоровье: что нужно принести в дом 8 июля

Что нельзя делать 8 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от серьезных проблем.

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Что нельзя делать 8 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день пчелы злые

Что нужно принести в дом в этот день

Что нельзя делать 8 июля

8 июля церковь почитает память великомученика Прокопия Кесарийского. Как сообщает Главред, он был родом из знатной языческой семьи. Сначала он сделал военную карьеру при императоре Диоклетиане.

Император вел борьбу с христианством. Однажды по дороге в Александрию явился Христос. Прокопий был настолько удивлен, что решил и сам принять христианство. До этого у него было имя Неаний.

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Император был недоволен этим. Прокопия пытались заставить отречься от веры, подвергали жестким пыткам. Однако он оставался верен Христу и стойко держался. В конечном итоге его казнили.

Что можно делать 8 июля

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья, исцеления и мира в семье.

В этот день можно начинать жать рожь. День считается благоприятным для этого.

В этот день нужно принести в дом несколько колосков и поставить их в вазу. Предки верили, что это принесет в дом благополучие и здоровье.

Что нельзя делать 8 июля

1. Нельзя 8 июля отправляться в дальнюю дорогу. Иначе на вас могут обрушиться неприятности.

2. Нельзя 8 июля купаться в открытых водоемах. Считается, что есть риск несчастного случая.

3. Нельзя 8 июля ссориться и злиться на других. Иначе эти скандалы затянутся надолго.

4. Нельзя 8 июля отказывать в помощи нуждающимся. Так вы сами окажитесь в трудном положении.

5. Нельзя 8 июля лениться и унывать. Предки верили, что это отпугнет благополучие.

Приметы 8 июля

Если в этот день идет дождь, то на Илью также будет мокро.

Если в этот день пчелы злые, то скоро начнется сильная жара.

Если в этот день птицы ведут себя активно, то будет хорошая погода.

Если в этот день поспела черника, то рожь уже готова к жатве.

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