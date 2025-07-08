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Постоянные ссоры и болезни: что обязательно нужно выбросить, чтобы вернуть благополучие

Ангелина Подвысоцкая
8 июля 2025, 16:19
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Мало кто задумывается о том, что вещи, которые мы храним в собственном доме, могут привлечь серьезные проблемы в нашу жизнь.
ссора, скандал
Какие предметы дома могут привлечь ссоры / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Что узнаете:

  • Почему в семье может увеличиться количество ссор
  • Что может стать причиной "черной полосы" в жизни
  • Что выбросить, чтобы притянуть благополучие

А вы когда-нибудь задумывались о том, почему в вашей семье часто возникают ссоры и недоразумения? Вам может показаться, что это обычный кризис в отношениях или так называемая "черная полоса". Однако на самом деле это может скрываться в другом.

Мало кто знает, но привлечь проблемы могут некоторые вещи, которые вы храните в собственном доме. Чем больше будет таких вещей, тем больше риск новых ссор и конфликтов. Главред рассказал, от чего именно следует избавиться.

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Что нужно выбросить

Во многих украинских семьях часто хранят даже испорченные вещи или те, которые уже давно никто не использует. Старые веники, старая обувь, одежда, пустые банки - это все может принести негатив в ваш дом.

Согласно народным приметам, испорченные и ненужные вещи буквально забирают энергию хозяев.

Так, например, обувь или одежда способны впитывать в себя энергетику человека как губка. При этом это касается не только хорошей энергетики, но и плохой. Если вы будете держать дома изношенную обувь, не следует удивляться, если в ваших делах возник застой, в семье ухудшились отношения, а вы сами чувствуете упадок сил.

Если вы будете подметать в доме старым веником, то это может вымести из вашего жилья благополучие, достаток и даже здоровье. К тому же это может блокировать новые возможности.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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