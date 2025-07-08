4 запрета, которые нельзя нарушать в Панкратиев день: приметы 9 июля

Что нельзя делать 9 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед и невзгод.

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Что нельзя делать 9 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много пчел

Что нужно испечь в этот день

Чем нельзя заниматься 9 июля

9 июля церковь почитает память священномученика Панкратия. Как сообщает Главред, он был родом из сирийской благочестивой еврейской семьи. Его родители обратились в христианство после Вознесения Иисуса. Панкратий слушал самого Спасителя и стал учеником апостола Петра.

Позже Панкратий стал епископом Тавромении. Там он проповедовал среди язычников. Под его руководством был построен храм. Однако местные власти были против Панкратия. Его долго пытали, после чего до смерти забили камнями.

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Что можно делать 9 июля

В этот день нужно помолиться. У святого просили здоровья и семейного благополучия.

В этот день можно переезжать. День считается благоприятным для этого.

В этот день нужно испечь что-то с черникой. Предки верили, что это принесет здоровье.

Что нельзя делать 9 июля

1. Нельзя 9 июля работать в поле и заниматься тяжелыми домашними делами. Это может притянуть болезни к вам.

2. Нельзя 9 июля ссориться и обижать других. Это вернется к вам негативом.

3. Нельзя 9 июля громко веселиться и устраивать шумные развлечения. День лучше провести в спокойствии.

4. Нельзя 9 июля давать и брать деньги в долг. Вы сами можете оказаться в трудном финансовом положении.

Приметы 9 июля

Если в этот день жарко, то зима будет суровой.

Если в этот день идет дождь, то осадки затянутся на неделю.

Если в этот день еще не созрела черника, то осень будет холодной.

Если в этот день много пчел, то осень будет теплой.

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