Вы притнете к себе зло и беды: что ни в коем случае нельзя делать в Ольгин день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день высоко летают жаворонки
- Из чего нужно приготовить блюда в этот день
- Что нельзя делать дома 11 июля
11 июля церковь почитает память святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской. Как сообщает Главред, Ольга стала женой киевского князя Игоря Рюриковича, сына Рюрика и преемника Олега. У них родился сын Святослав Игоревич.
В 945 году Игорь поехал собирать дань и был жестоко убит древлянами. Ольга была в ярости. Она решила отомстить подданным. Она обманула древлян, заявив, что якобы согласна выйти замуж за их князя. В итоге она приказала закопать живьем первых древлянских послов, а вторых - сжечь в бане. После этого она с войском отправилась к могиле мужа и перебила 5 тысяч древлян.
Когда войско Ольги не смогло захватить Искоростень, княгиня приказала сжечь город. Тогда к лапам птиц привязали горящую паклю и те сами подожгли дома хозяев, когда вернулись домой.
После этого Ольга стала первой правительницей Киевской Руси, кто принял христианство. Она сделала это в Константинополе и крестилась под именем Елена. Она привезла с собой иконы и книги, после чего начала строить храмы и стала проповедовать христианскую веру.
Что можно делать 11 июля
- В этот день нужно помолиться. У святой Ольг просили защиты военных, сирот и обездоленных.
- В этот день можно пересаживать растения и поливать грядки. День считается благоприятным для подобного.
- В этот день нужно проявить терпимость к слабостям других. Считается, сколько вы добра сделаете, столько к вам вернется хорошего.
- В этот день можно приготовить блюда и напитки из крапивы. Предки верили, что в этот день она набирает наибольшую силу.
Что нельзя делать 11 июля
1. Нельзя 11 июля отказывать в помощи. Иначе вы сами окажитесь в беде.
2. Нельзя 11 июля брать в руки острые предметы. Вы можете "разрезать" семейное счастье.
3. Нельзя 11 июля стирать, убирать и шить. День считается неблагоприятным для этого.
4. Нельзя 11 июля одалживать деньги или продукты. Из-за этого вы можете потерять достаток.
5. Нельзя 11 июля работать с землей. Лучше посвятить время молитве.
6. Нельзя 11 июля обманывать. Это притянет зло.
Приметы 11 июля
- Если в этот день солнечно, то очень будет теплой.
- Если в этот день идет дождь, то осенью будет затяжная слякоть.
- Если в этот день высоко летают жаворонки, то лето будет долговременным.
- Если в этот день муравьи закрывают муравейник, то скоро будет дождь.
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