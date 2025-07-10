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Вы притнете к себе зло и беды: что ни в коем случае нельзя делать в Ольгин день

Ангелина Подвысоцкая
10 июля 2025, 19:18
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Что можно делать 11 июля. Строгие приметы и запреты, которые нельзя нарушать.
приметы
Что нельзя делать 11 июля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день высоко летают жаворонки
  • Из чего нужно приготовить блюда в этот день
  • Что нельзя делать дома 11 июля

11 июля церковь почитает память святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской. Как сообщает Главред, Ольга стала женой киевского князя Игоря Рюриковича, сына Рюрика и преемника Олега. У них родился сын Святослав Игоревич.

В 945 году Игорь поехал собирать дань и был жестоко убит древлянами. Ольга была в ярости. Она решила отомстить подданным. Она обманула древлян, заявив, что якобы согласна выйти замуж за их князя. В итоге она приказала закопать живьем первых древлянских послов, а вторых - сжечь в бане. После этого она с войском отправилась к могиле мужа и перебила 5 тысяч древлян.

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Когда войско Ольги не смогло захватить Искоростень, княгиня приказала сжечь город. Тогда к лапам птиц привязали горящую паклю и те сами подожгли дома хозяев, когда вернулись домой.

После этого Ольга стала первой правительницей Киевской Руси, кто принял христианство. Она сделала это в Константинополе и крестилась под именем Елена. Она привезла с собой иконы и книги, после чего начала строить храмы и стала проповедовать христианскую веру.

Что можно делать 11 июля

  • В этот день нужно помолиться. У святой Ольг просили защиты военных, сирот и обездоленных.
  • В этот день можно пересаживать растения и поливать грядки. День считается благоприятным для подобного.
  • В этот день нужно проявить терпимость к слабостям других. Считается, сколько вы добра сделаете, столько к вам вернется хорошего.
  • В этот день можно приготовить блюда и напитки из крапивы. Предки верили, что в этот день она набирает наибольшую силу.

Что нельзя делать 11 июля

1. Нельзя 11 июля отказывать в помощи. Иначе вы сами окажитесь в беде.

2. Нельзя 11 июля брать в руки острые предметы. Вы можете "разрезать" семейное счастье.

3. Нельзя 11 июля стирать, убирать и шить. День считается неблагоприятным для этого.

4. Нельзя 11 июля одалживать деньги или продукты. Из-за этого вы можете потерять достаток.

5. Нельзя 11 июля работать с землей. Лучше посвятить время молитве.

6. Нельзя 11 июля обманывать. Это притянет зло.

Приметы 11 июля

  • Если в этот день солнечно, то очень будет теплой.
  • Если в этот день идет дождь, то осенью будет затяжная слякоть.
  • Если в этот день высоко летают жаворонки, то лето будет долговременным.
  • Если в этот день муравьи закрывают муравейник, то скоро будет дождь.

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Что стоит учитывать читателю

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