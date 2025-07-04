"Посылают" сигналы с того света: как близкие "напоминают" о себе после смерти

Некоторые люди убеждены, что после смерти души близких продолжают "общаться" с нами через разные сигналы.

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Как близкие люди могут передавать "приветы" после своей смерти / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как усопшие "посылают" знаки

На что люди обращают внимание после смерти близких

Потеря близкого человека - болезненный момент. Иногда в поисках утешения люди отчаянно ищут знаки и подтверждения того, что их родные все еще рядом. Главред выяснил, как близкие "напоминают" о себе после смерти.

Сны

После смерти многие видят сны, в которых умершие говорят, прикасаются, поддерживают. И после таких снов остается странное, но очень ценное чувство облегчения.

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Как утверждают психологи, такие сны - это естественная часть процесса горя. В эти моменты психика помогает человеку пережить потерю, в частности, дает шанс попрощаться или завершить разговор с человеком, который умер, передает ресурс UkrMedia.

Ароматы

Люди довольно часто ассоциируются с запахами. Появление любимых запахов - сигналы, что родной человек рядом. Это может быть запах духов, еды или даже дыма, который был важен для покойного человека.

Психологи объясняют, что в состоянии стресса или грусти мозг может активизировать эту память даже без реального раздражителя.

"Игры" с электричеством

Некоторые люди убеждены, что близкие могут "напоминать" о себе после смерти через такие явления, как мерцание света, зависание телефона или неожиданное включение определенной песни.

Психологи отмечают, что таким образом человек, который потерял близких, пытается успокоить себя.

Появление животных или птиц

После потери люди пытаются всматриваться в каждую, казалось бы, мелочь. Например, кто-то верит, что появление бабочки, птицы или любого животного, особенно на кладбище, может означать присутствие умершего.

Психологи говорят, что это может быть формой символического мышления - способ, которым наш разум дает новый смысл привычному миру.

Одинаковые числа

Иногда числа в чеке или одинаковые часы на телефоне могут преследовать человека. Некоторые верят, что таким образом душа умершего "напоминает" о себе.

Как объясняют психологи, люди замечают только то, что имеет для них значение.

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