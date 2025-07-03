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Зачем кладут бумажку на лоб покойника - священник раскрыл истинное значение

Руслана Заклинская
3 июля 2025, 18:15обновлено 3 июля, 18:46
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Священник Филюк рассказал о значении традиции класть бумажку на лоб умершего во время похоронного обряда.
Зачем кладут бумажку на лоб покойника - священник раскрыл истинное значение
Зачем кладут бумажку на лоб усопшего и обязательно ли это / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Для чего кладут бумажку на лоб умершего
  • Откуда происходит эта традиция
  • Обязательно ли класть бумажку на лоб во время похорон

Бумажка на лбу умершего - это элемент традиционного погребального обряда, имеющий религиозное или символическое значение, в зависимости от региона и конфессии. Чаще всего такая практика встречается в православной христианской традиции. Значение возложения бумажки на лоб умершего во время похоронной службы объяснил священник Алексей Филюк в TikTok.

В христианстве (особенно в православии) иногда на лоб умершего кладут небольшой крестик или бумажку с молитвой - как знак последнего благословения. По словам священника Филюка, речь идет о так называемой "разрешительной молитве", которая читается священником в чине похорон.

видео дня

Эта бумажка - не обязательный элемент, а скорее традиция, которая распространилась в Украине в основном из Московского патриархата. Во многих церквях его не используют, но в некоторых общинах до сих пор придерживаются этой практики.

"Во многих церквях такую бумажку кладут, а во многих - нет. Но важно понимать, что даже если ее не положили, Бог примет душу - так или иначе. Это просто часть обряда", - отметил священник.

Отец Алексей подчеркнул, что решающее значение имеет не бумажка, а то, как человек жил.

"Что бабушка заработала при жизни, то и заберет с собой в вечность. Если жила без Бога, не была крещена, не каялась - только Бог решит, что ей принадлежит. А если жила с Богом - не имеет значения, положили ли ту бумажку или нет", - подчеркнул священник.

По его словам, если на похоронах не положили бумажку на лоб покойного - не стоит волноваться. Самое главное - как человек жил, во что верил и что оставил после себя.

"Вашу бабу там примут так, как она того заслужила", - добавил отец Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника, для чего кладут бумажку на лоб умершего:

Как сообщал Главред, часто возникает вопрос, где можно похоронить домашних любимцев. Отец Алексей Филюк объяснил, как лучше похоронить котов, собак или других домашних любимцев после их смерти.

Также священник Юлиан Тимчук рассказал, можно ли носить серьги в форме крестиков.

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О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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