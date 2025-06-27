Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли христианам носить вышиванку: священник заявил о "перечеркивании веры"

Мария Николишин
27 июня 2025, 19:58
79
Священник ответил, противоречит ли вышиванка христианской вере.
Можно ли христианам носить вышиванку: священник заявил о 'перечеркивании веры'
Можно ли христианам носить вышиванку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Запрещает ли вера носить вышиванку
  • Что об этом говорит священник

Вышиванка в Украине является символом национальной идентичности и единства. Но некоторые люди сомневаются, не противоречит ли ношение вышитой одежды христианской вере.

Главред решил разобраться, могут ли христиане надевать вышиванку.

видео дня

Что думает священник о вышиванке

Священник Юлиан Тимчук говорит, что не стоит путать суеверия и традиции.

"Христиане - это верующие люди. Люди, которые признают Иисуса Христа своим Спасителем, живут согласно Священному Писанию, а также не верят в суеверия. Но надо не путать суеверия и традиции", - подчеркнул он.

По его словам, суеверия нужно развенчивать, потому что они очень разные, и они не нужны в нашей жизни. Однако, традиции нужно поддерживать.

"Есть традиция, которая уходит в глубину нашей истории. Это наш генетический код, наша вышиванка. Поэтому, когда мы носим вышиванку, мы подчеркиваем, кем мы являемся. Мы являемся украинцами. Каждая область нашей Украины имеет свой уникальный генетический код, имеет свою уникальную вышиванку. Наши мастерицы в течение сотни лет вышивали рубашки", - отметил священник.

Юлиан Тимчук подытожил, что вышиванка никак не перечеркивает веру в Иисуса Христа, но подчеркивает кем мы являемся.

Как церковь относится к вышиванке - видео:

Читайте также:

Кто такой Юлиан Тимчук?

Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пойдут ли россияне на Чернигов по аналогии с Сумами: эксперт удивил ответом

Пойдут ли россияне на Чернигов по аналогии с Сумами: эксперт удивил ответом

20:25Украина
ВСУ уничтожили на аэродроме в Волгоградской области два Су-34

ВСУ уничтожили на аэродроме в Волгоградской области два Су-34

20:14Война
Сопротивлялся и травмировал правоохранителя: друг Назария Гусакова задержан, детали

Сопротивлялся и травмировал правоохранителя: друг Назария Гусакова задержан, детали

19:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

Сколько раз в день нужно молиться: священник удивил ответом

Сколько раз в день нужно молиться: священник удивил ответом

Убьет двигатель за несколько месяцев: каким бензином нельзя заправлять авто

Убьет двигатель за несколько месяцев: каким бензином нельзя заправлять авто

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

Последние новости

21:35

Названы 100 лучших фильмов XXI века: какие ленты попали в перечень

21:32

Свадьбу переносили из-за Путина: сын больного Кадырова женится

21:30

Исследование насторожило: какую цену готов заплатить ИИ, чтобы не быть отключенным

20:51

Счета за свет уменьшатся на 40%: какие настройки нужно изменить в стиралке

20:25

Пойдут ли россияне на Чернигов по аналогии с Сумами: эксперт удивил ответомВидео

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
20:25

Больше, чем легенда: что скрывает таинственная фигура казака МамаяВидео

20:14

ВСУ уничтожили на аэродроме в Волгоградской области два Су-34

19:58

Можно ли христианам носить вышиванку: священник заявил о "перечеркивании веры"Видео

19:58

Сопротивлялся и травмировал правоохранителя: друг Назария Гусакова задержан, детали

Реклама
19:39

Киевляне могут получать 20 тыс грн на оплату аренды жилья из-за атак РФ

19:35

"Вот такая защита ваших денег": у клиентов ПриватБанка исчезают средства

19:31

Зеленский поручил увеличить выплаты военным: когда и кому поднимут зарплаты

19:10

Как Трамп потерялся между Нетаньяху и Путиныммнение

19:04

Ключ к сладким плодам: простой ингредиент меняет правила игры для вашего перцаВидео

18:50

Есть нюанс: Путин высказался о третьем раунде переговоров с Украиной

18:46

Как отмыть кухню от жира - простые средства без вреда для мебели

18:33

Демографическая катастрофа: депутаты Ивано-Франковска просят запретить аборты

18:32

Вводит водителей в ступор: для чего нужен синий дорожный знак в форме буквы ТВидео

18:29

Какой камень приносит счастье каждому знаку зодиака: как выбрать свой амулет

18:16

На фронте складывается очень плохая ситуация: в Третьей штурмовой забили тревогу

Реклама
18:11

Над дочерью Киркорова снова издеваются в сети: она не выдержала

17:44

Мама-дизайнер: взрослая дочь Кошевого покрасовалась в смелом вечернем платье

17:42

Читать их никто и не думал: раскрыт секрет больших шкафов с книгами в СССРВидео

17:35

На Netflix вышел финал "Игры в кальмара-3" - как посмотреть сериал в Украине

17:34

Как одеться на похороны женщине - гид по этикету и уважению

17:34

Перемирия не будет: Коваленко рассекретил главную задачу ВСУ на 2025 год

17:20

Чтобы не было каши с мошками: как сохранить фрукты свежими надолго

17:18

Возможно ли прекращение огня в Украине до конца 2025 года: в ЕС дали ответ

17:06

Погода диктует свои условия: почему популярная ягода резко подешевела и какая цена сейчас

16:48

Что подарить бабушке на день рождения - идеи с любовью и смыслом

16:43

Тест на характер по форме большого пальца: какие ваши сильные и слабые стороны

16:39

"Вершина надежности": автомеханик назвал "вечный" подержанный автомобиль

16:26

Почему 28 июня нельзя работать физически: какой церковный праздник

16:16

Как избавиться от следов пальцев на глянцевых поверхностях и зеркалах - лайфхак

16:07

РФ ударила по важному энергообъекту: какая часть Украины может остаться без света

15:55

Чудо, которое окутано мистикой: в Украине нашли самое старое дерево в миреВидео

15:52

Взрывы и мощный пожар: дроны ВСУ атаковали два локомотива россиянВидео

15:47

Морковь пойдет в стрелки: какая распространенная ошибка может испортить весь урожай

15:33

Автономность и свобода важнее: ТОП-4 знака, которые избегают серьезных отношений

15:18

В плен ВСУ снова попал гражданин Китая: что он рассказал

Реклама
15:14

Запорожский гамбит: эксперт раскрыл причину, мешающую большому наступлению РФ

14:56

Нужно ли покрывать авто воском на мойке: ответ удивит многих водителейВидео

14:53

О невероятных блюдах многие даже не догадываются: что можно сделать из кабачковВидео

14:27

Опасность высока: Коваленко предупредил о новой тактике атак РФ на Украину

14:27

Гороскоп Таро на завтра 28 июня: Тельцам - осторожность, Львам - финансовый поток

14:24

Отбросили россиян: Сырский подтвердил успехи ВСУ на самом горячем направлении

14:24

Генпрокурор Руслан Кравченко пообещал обеспечить законную коммуникацию с бизнесом

14:04

Были ли предки потомками князей: какие фамилии выдают дворянское происхождениеВидео

14:00

Евро установил новый рекорд: почему валюта сильно дорожает и что будет дальше

13:53

Ударит +33 градуса: стала известна дата невероятной жары

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять