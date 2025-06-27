Можно ли христианам носить вышиванку: священник заявил о 'перечеркивании веры'

Священник ответил, противоречит ли вышиванка христианской вере.

https://glavred.info/life/mozhno-li-hristianam-nosit-vyshivanku-svyashchennik-zayavil-o-perecherkivanii-very-10676984.html Ссылка скопирована

Можно ли христианам носить вышиванку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Запрещает ли вера носить вышиванку

Что об этом говорит священник

Вышиванка в Украине является символом национальной идентичности и единства. Но некоторые люди сомневаются, не противоречит ли ношение вышитой одежды христианской вере.

Главред решил разобраться, могут ли христиане надевать вышиванку.

видео дня

Что думает священник о вышиванке

Священник Юлиан Тимчук говорит, что не стоит путать суеверия и традиции.

"Христиане - это верующие люди. Люди, которые признают Иисуса Христа своим Спасителем, живут согласно Священному Писанию, а также не верят в суеверия. Но надо не путать суеверия и традиции", - подчеркнул он.

По его словам, суеверия нужно развенчивать, потому что они очень разные, и они не нужны в нашей жизни. Однако, традиции нужно поддерживать.

"Есть традиция, которая уходит в глубину нашей истории. Это наш генетический код, наша вышиванка. Поэтому, когда мы носим вышиванку, мы подчеркиваем, кем мы являемся. Мы являемся украинцами. Каждая область нашей Украины имеет свой уникальный генетический код, имеет свою уникальную вышиванку. Наши мастерицы в течение сотни лет вышивали рубашки", - отметил священник.

Юлиан Тимчук подытожил, что вышиванка никак не перечеркивает веру в Иисуса Христа, но подчеркивает кем мы являемся.

Как церковь относится к вышиванке - видео:

Читайте также:

Кто такой Юлиан Тимчук? Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред