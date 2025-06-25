Можно ли супругам жить с родителями: важное предостережение от священника

Вы узнаете:
- Что думает священник о жизни супругов с родителями
- Можно ли оставлять детей на бабушек и дедушек
Многие пары после бракосочетания проживают с родителями. Это может быть связано с различными причинами. Кроме того, раньше это было обычным явлением.
Священник римско-католической церкви Николай Мишовский в видео на YouTube рассказал, стоит ли жить с родителями после бракосочетания, передает Главред.
Могут ли супруги жить со своими родителями
По его словам, раньше, в основном, люди жили несколькими поколениями в одном доме.
"Зато сегодня многое меняется. И если сегодня есть такая возможность, то нужно ею воспользоваться. А если такой возможности нет, то лучше ее найти", - подчеркнул он.
Священник отметил, что у молодых людей могут возникать различные бытовые проблемы и ссоры с родителями партнера. Из-за этого отношения могут резко испортиться.
Могут ли бабушки и дедушки помогать с детьми
По мнению священника, бабушки и дедушки могут помогать с детьми, но если они сами этого хотят.
"Счастливы ли дедушки и бабушки от такого? В основном да, но есть и такие, которые, например, не хотят заниматься детьми. Есть такие, которые хотят. И в основном эта вещь прекрасная, от этого пользу получают все. Но это при условии, что эти отношения являются нормальными. Когда уже есть какие-то ссоры, когда есть конфликты, то лучше время от времени видеть друг друга, чтобы эти конфликтные моменты сгладить", - подчеркнул Николай Мишовский.
Возможна ли жизнь супругов с родителями - видео:
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Кто такой отец Николай Мишовский?
Мишовский Николай Казимирович (род. 22 мая 1979 года, г.Шаргород, Винницкая обл., УССР) - священник римско-католической церкви, медийщик, директор католического общественно-религиозного интернет журнала Credo, преподаватель Высшей Духовной Семинарии Святого Духа в г.Городок, пишет Википедия.
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