Можно ли супругам жить с родителями: важное предостережение от священника

Раньше люди жили даже несколькими поколениями в одном доме, но стоит ли так делать в наше время.

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Можно ли супругам жить с родителями: / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Что думает священник о жизни супругов с родителями

Можно ли оставлять детей на бабушек и дедушек

Многие пары после бракосочетания проживают с родителями. Это может быть связано с различными причинами. Кроме того, раньше это было обычным явлением.

Священник римско-католической церкви Николай Мишовский в видео на YouTube рассказал, стоит ли жить с родителями после бракосочетания, передает Главред.

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Могут ли супруги жить со своими родителями

По его словам, раньше, в основном, люди жили несколькими поколениями в одном доме.

"Зато сегодня многое меняется. И если сегодня есть такая возможность, то нужно ею воспользоваться. А если такой возможности нет, то лучше ее найти", - подчеркнул он.

Священник отметил, что у молодых людей могут возникать различные бытовые проблемы и ссоры с родителями партнера. Из-за этого отношения могут резко испортиться.

Могут ли бабушки и дедушки помогать с детьми

По мнению священника, бабушки и дедушки могут помогать с детьми, но если они сами этого хотят.

"Счастливы ли дедушки и бабушки от такого? В основном да, но есть и такие, которые, например, не хотят заниматься детьми. Есть такие, которые хотят. И в основном эта вещь прекрасная, от этого пользу получают все. Но это при условии, что эти отношения являются нормальными. Когда уже есть какие-то ссоры, когда есть конфликты, то лучше время от времени видеть друг друга, чтобы эти конфликтные моменты сгладить", - подчеркнул Николай Мишовский.

Возможна ли жизнь супругов с родителями - видео:

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Кто такой отец Николай Мишовский? Мишовский Николай Казимирович (род. 22 мая 1979 года, г.Шаргород, Винницкая обл., УССР) - священник римско-католической церкви, медийщик, директор католического общественно-религиозного интернет журнала Credo, преподаватель Высшей Духовной Семинарии Святого Духа в г.Городок, пишет Википедия.

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