Люди говорят грех: священник ответил, можно ли в воскресенье купать ребенка

Вы узнаете:
- Является ли грехом купание детей в воскресенье
- За чистотой чего, прежде всего, нужно следить людям
Для верующих воскресенье - святой день, в который нельзя делать тяжелой работы. На фоне этого в народе есть немало суеверий и верований. В частности, мол, нельзя купать ребенка ни в воскресенье, ни в его День рождения.
Главред узнал, действительно ли это так. Неожиданный для многих ответ на этот вопрос в TikTok дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.
"Кто сказал, что купание или гигиена является грехом? Не грех, можно купать. Это выдумки и предрассудки", - подчеркнул он.
Смотрите видео с объяснением священника:
@o.filiuk1
Можно ли купать детей в День рождения и в воскресенье????♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
Священник объяснил, что греха в гигиене никогда не было и нет сейчас. Наоборот же, нужно тщательно следить за гигиеной не только своих детей, но и своей души и дома.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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