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Можно ли холостым парням нести гроб: священник дал ответ

Алёна Воронина
20 июня 2025, 09:15
46
Действительно ли холостой парень столкнется с негативными последствиями, если будет нести гроб - священник дал разъяснения.
Кладбище, Алексей Филюк
Можно ли холостым парням нести гроб/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Можно ли холостым парням нести гроб
  • Могут ли возникнуть негативные последствия, если не придерживаться такой приметы

Нередко можно услышать такую примету, что холостым парням нельзя нести гроб.

О том, действительно ли это так и стоит ли верить в такую примету, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"Конечно, что можно. Но люди по селам попридумывали, что "упаси Боже, если Иван не женат, гроб нанести". А если некому, то кто должен нести? Священник должен нести? Можно нести и холостым, и женатым. Дела милосердия выполнять, любить Бога, жить по Евангелию, умерших похоронить - это нормально", - подчеркнул священник.

Он рассказал, что его сыновья бывали в ситуациях, когда они еще были холостыми и несли гроб.

"Сейчас мамы скажут: "Ой, мой сыночек не имеет права нести". Не выдумывайте. У меня сыновья носили и женились, и уже, слава Богу, я внуков дождался", - отметил священник.

Смотрите видео о том, можно ли неженатым парням нести гроб:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.

Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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