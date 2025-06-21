"Не нужно выдумывать": священник сказал, можно ли беременной женщине вечером заметать

Вы узнаете:
- Можно ли беременной женщине вечером подметать
- Стоит ли верить в такую примету
Согласно народным верованиям, заметать вечером, особенно беременным, не стоит. Считается, что это может привлечь несчастья, болезни или неприятности. Древние приметы говорят, что такие действия могут привлечь негативную энергию или притянуть проблемы, которые будут связаны с ребенком.
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, действительно ли заметание дома вечером может привлечь несчастье к беременной женщине, которая это сделала.
По словам священника, независимо от того, беременная женщина или нет, вечером можно заметать. Он отметил, что такое действие не может привлечь беду.
"Конечно, что можно. Что имеет беременность к заметанию? Хочет заметать, хочет чтобы был порядок в доме - пусть заметает", - отметил отец Филюк.
Священник подчеркнул, что должен быть порядок и в доме, и в голове, и в сердце.
В то же время стоит помнить о том, что беременным лучше избегать чрезмерной физической активности и тяжелой работы, но не из-за примет, а для собственного благополучия и комфорта.
Смотрите видео о том, можно ли беременной женщине вечером заметать:
Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.
Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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