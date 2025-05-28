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Почему в воскресенье нельзя подстригать ногти и волосы: священник удивил ответом

Анна Косик
28 мая 2025, 22:58
83
Священник объяснил, почему воскресенье не лучший день для некоторых процедур.
Стрижка, алексей Филюк
Священник объяснил, почему в воскресенье нельзя стричься / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Можно ли подстригать ногти в воскресенье
  • Почему лучше стричься в любой день, кроме воскресенья

У верующих часто возникает вопрос о том, что можно, а что нет делать в воскресенье, ведь считается, что христиане должны посвятить этот день Богу и отдыху.

У священника Православной церкви Украины Алексея Филюка спросили, можно ли в воскресенье делать стрижку, или же подстригать ногти. Главред узнал, что ответ на это он дал на странице в TikTok.

видео дня

"Гигиена - это не грех. Мыться, умываться можно и в воскресенье, и в понедельник и каждый день. Но уже те когти (ногти - Главред) и стрижки в течение недели сделайте", - сказал он.

Филюк отметил, что в воскресенье нужно быть красивыми, ведь в этот день люди идут в храм на встречу с Богом. Поэтому и надо быть нарядными и красивыми.

"Бог примет всяких, даже голых и босых с закрученными когтями (ногтями - Главред), но как и на свадьбу, на встречу с Богом будем готовы и воскресный день не нарушаем", - добавил священник.

Смотрите видео с объяснением священника:

@o.filiuk1

Можно ли в воскресенье подстригать ногти и волосы ????

♬ оригинальный звук - Алексей Филюк

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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