Можно ли стирать вещи в стиральной машине в воскресенье: священник удивил ответом

Многие думают, что стирать одежду даже с помощью бытовой техники в воскресенье и праздники запрещено, однако не все так однозначно.

https://glavred.info/life/mozhno-li-stirat-veshchi-v-stiralnoy-mashine-v-voskresene-svyashchennik-udivil-otvetom-10659743.html Ссылка скопирована

Есть важное предостережение относительно стирки в праздничные дни / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Читайте в материале:

Разрешено ли в праздники стирать вещи в стиральной машинке

Когда в воскресенье можно стирать одежду

В Украине с древности существует традиция на большие религиозные праздники и каждое воскресенье откладывать все дела, чтобы посвятить себя Богу. Однако в современном мире все сложнее отказаться от любой работы.

Например, бывает так, что немедленно нужно постирать одежду, а дома есть стиральная машинка, поэтому человеку фактически не нужно прилагать усилий. Главред узнал, будет ли считаться это грехом.

видео дня

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рассказал в TikTok, что стирать вещи стиральной машинкой в воскресенье и даже религиозные праздники можно, но только вечером.

"Мы все понимаем, что мы здесь физического труда не прилагаем, мы не работаем - там работает машинка, но утром не стирайте... Уже вечером, после 6 часов стирайте сколько нужно", - подчеркнул он.

Священник объяснил, почему существует такое ограничение. По его словам, сама стирка не является грехом, но это действие может стать соблазном для ближнего.

"Как понавешиваем в воскресенье или праздник шмотки (одежду - Главред), будут злиться соседи и из-за вас человек войдет в грех", - добавил он.

Смотрите видео с объяснением священника:

Другие новости:

Кто такой Алексей Филюк? Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред