Можно ли стирать вещи в стиральной машине в воскресенье: священник удивил ответом

Читайте в материале:
- Разрешено ли в праздники стирать вещи в стиральной машинке
- Когда в воскресенье можно стирать одежду
В Украине с древности существует традиция на большие религиозные праздники и каждое воскресенье откладывать все дела, чтобы посвятить себя Богу. Однако в современном мире все сложнее отказаться от любой работы.
Например, бывает так, что немедленно нужно постирать одежду, а дома есть стиральная машинка, поэтому человеку фактически не нужно прилагать усилий. Главред узнал, будет ли считаться это грехом.
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рассказал в TikTok, что стирать вещи стиральной машинкой в воскресенье и даже религиозные праздники можно, но только вечером.
"Мы все понимаем, что мы здесь физического труда не прилагаем, мы не работаем - там работает машинка, но утром не стирайте... Уже вечером, после 6 часов стирайте сколько нужно", - подчеркнул он.
Священник объяснил, почему существует такое ограничение. По его словам, сама стирка не является грехом, но это действие может стать соблазном для ближнего.
"Как понавешиваем в воскресенье или праздник шмотки (одежду - Главред), будут злиться соседи и из-за вас человек войдет в грех", - добавил он.
Смотрите видео с объяснением священника:
Другие новости:
- Можно ли дарить четное количество цветов - ответ священника
- Почему снятся умершие родственники - ответ священника
- Можно ли давать собаке освященный кулич: священник дал однозначный ответ
Кто такой Алексей Филюк?
Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред