Можно ли зажечь свою свечу от других на подсвечнике: священник ответил

Вы узнаете:
- Можно ли зажигать свою свечу от других свечей на подсвечнике
- Можно ли давать другим людям зажечь свои свечи от вашей
- Можно ли таким образом навлечь на себя беду
Существует такая примета, якобы нельзя давать другим людям зажечь их свечи от вашей свечи, потому что это якобы может привлечь к вам беду. Также есть примета, что якобы не стоит зажигать свою свечу от других свечей на подсвечнике.
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, стоит ли верить таким приметам и как правильно зажигать свечи в храме.
Он отметил, что зажигать свечи от тех, которые стоят на подсвечнике, можно. Отец Филюк отметил, что в Библии нет такого запрета.
"По традиции церковной свечечка - это наша маленькая жертва Богу. Десятины никто не дает, а хочет чтобы за свет заплатить, газ заплатить, люди хотят комфортно молиться. Но здесь вопрос индивидуальности. Но когда горит огонь в лампадке, если каждый начнет зажигать свечу от лампадки, то лампадка за две службы будет такая залита воском, что ее можно будет выбрасывать. А потому если свечи на подсвечнике горят, можно себе так же поставить свою свечу. И не надо выдумывать, якобы это нельзя делать", - сказал священник.
Также он подчеркнул, что ничего плохого не будет, если давать кому-то зажечь свою свечу от вашей. Он полностью развенчал примету, что это якобы ведьма может попросить в церкви зажечь от вашей свечи свою, и назвал это человеческими выдумками.
Смотрите видео о том, можно ли зажечь свою свечу от других на подсвечнике:
Как сообщал Главред, ранее отец Алексей Филюк рассказал, является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье. Священник сказал, что именно определяет то, насколько хорошим христианином вы являетесь - и это не то, сколько раз вы посетили церковь.
Также ранее священник дал однозначный ответ, можно ли дарить пустой кошелек. Древняя примета гласит, что подаренный пустой кошелек принесет неудачи и серьезные финансовые потери.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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