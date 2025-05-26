Можно ли зажечь свою свечу от других на подсвечнике: священник ответил

Священник сказал, можно ли зажигать свою свечу от тех, которые на подсвечнике, и можно ли давать другим людям зажечь свои свечи от вашей.

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Можно ли зажечь свою свечу от других на подсвечнике/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

Можно ли зажигать свою свечу от других свечей на подсвечнике

Можно ли давать другим людям зажечь свои свечи от вашей

Можно ли таким образом навлечь на себя беду

Существует такая примета, якобы нельзя давать другим людям зажечь их свечи от вашей свечи, потому что это якобы может привлечь к вам беду. Также есть примета, что якобы не стоит зажигать свою свечу от других свечей на подсвечнике.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, стоит ли верить таким приметам и как правильно зажигать свечи в храме.

Он отметил, что зажигать свечи от тех, которые стоят на подсвечнике, можно. Отец Филюк отметил, что в Библии нет такого запрета.

"По традиции церковной свечечка - это наша маленькая жертва Богу. Десятины никто не дает, а хочет чтобы за свет заплатить, газ заплатить, люди хотят комфортно молиться. Но здесь вопрос индивидуальности. Но когда горит огонь в лампадке, если каждый начнет зажигать свечу от лампадки, то лампадка за две службы будет такая залита воском, что ее можно будет выбрасывать. А потому если свечи на подсвечнике горят, можно себе так же поставить свою свечу. И не надо выдумывать, якобы это нельзя делать", - сказал священник.

Также он подчеркнул, что ничего плохого не будет, если давать кому-то зажечь свою свечу от вашей. Он полностью развенчал примету, что это якобы ведьма может попросить в церкви зажечь от вашей свечи свою, и назвал это человеческими выдумками.

Смотрите видео о том, можно ли зажечь свою свечу от других на подсвечнике:

Как сообщал Главред, ранее отец Алексей Филюк рассказал, является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье. Священник сказал, что именно определяет то, насколько хорошим христианином вы являетесь - и это не то, сколько раз вы посетили церковь.

Также ранее священник дал однозначный ответ, можно ли дарить пустой кошелек. Древняя примета гласит, что подаренный пустой кошелек принесет неудачи и серьезные финансовые потери.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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