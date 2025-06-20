Загубили обручку – шлюб приречений: священник пояснив, чи можна купити нову

Священник ПЦУ Алексей Филюк развеял сомнения верующих относительно потери обручального кольца одним из супругов.

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Можно ли купить новое обручальное кольцо, если кто-то из супругов потерял свое / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TiikTok

Вы узнаете:

Можно ли купить новое обручальное кольцо, если кто-то из супругов потерял свое

Почему не стоит верить в суеверия о пропаже обручального кольца

Можно ли не носить обручальные кольца

В повседневной жизни случаются разные ситуации, которые вызывают у супругов волнение или недоразумение. Одна из таких - потеря обручального кольца. Многие задаются вопросом, можно ли купить новое украшение, повлияет ли это как-то на брак и семейные отношения. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк развеял сомнения и посоветовал, что делать в такой стиуации.

Главред узнал, можно ли купить новое обручальное кольцо, если кто-то из супругов потерял свое.

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По словам отца Филюка, потеря кольца не является поводом для драм или суеверий. Он призвал не придумывать себе приметы вроде "обручальное кольцо исчезло - брак обречен", а проявлять здравый смысл и мудрость.

"Если у вас есть любовь, то неважно, есть обручальное кольцо или нет. Многие люди всю жизнь ходят без обручальных колец и живут счастливо. Если кто-то потерял - купите новое, если есть такая привычка или желание", - отметил священник.

Он также подчеркнул, что ношение обручальных колец - это скорее привычка или традиция, а не обязанность. Священник Филюк заметил, что многие люди вообще не носят обручальные кольца - из-за неудобства, бытовых обстоятельств или просто отсутствия необходимости. Другие же, наоборот, надевают обручальные кольца, чтобы демонстрировать семейное положение перед окружающими.

Кроме этого, Филюк напомнил, что в Библии перстень (кольцо) имел важное символическое значение - в частности, через перстень Иосиф получил власть в Египте, а Соломон носил перстни как символ мудрости и статуса. Поэтому обручальное кольцо не является предметом магической силы, а лишь символ, и потерю его не стоит драматизировать.

"Мы христиане. Если что-то в жизни произошло - слава Богу за все. Хорошо, что головы не потеряли. А обручальное кольцо - купите новое", - подытожил отец Алексей.

Смотрите видео с объяснением священника:

Ранее священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил, можно ли холостым парням нести гроб. По его словам, это обычное милосердное дело, и приметы вроде "холостым нельзя" - лишь выдумки.

Также Филюк опроверг распространенный предрассудок о том, что родственникам нельзя выносить гроб покойного. По его словам, это не только разрешено, но и правильно.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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