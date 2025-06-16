'Приравнены к ангелам': священник рассказал, почему дети до 7 лет не исповедуются

Священник Тимчук объяснил, почему дети принимают Святое Причастие, но не исповедуются до достижения семилетнего возраста.

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Почему дети причащаются, но не исповедуются до 7 лет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, facebook.com/vasylyna.kavyn

Вы узнаете:

Почему дети могут причащаться с самого раннего возраста

Почему дети до семи лет не исповедуются

Почему с семи лет ребенок идет к исповеди

Таинства исповеди и причастия занимают особое место в духовной жизни христиан. Однако не все понимают, почему маленькие дети, начиная от момента крещения, могут регулярно причащаться, но не проходят исповедь до достижения семилетнего возраста. Подробно разъяснил этот вопрос священник Православной церкви Украины Юлиан Тимчук.

По словам отца Юлиана, все начинается с Таинства Крещения, которое вводит человека в сообщество Церкви. Именно после крещения ребенок может приступать к причастию - таинству, во время которого верующий принимает Тело и Кровь Иисуса Христа.

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"Когда мы еще маленькие, мы принимаем Таинство Крещения. И после крещения ребенок уже может принимать причастие. Что такое причастие? Это Тело и Кровь Иисуса Христа. Верно? Верно", - отметил священник.

Зато исповедь - это отдельное таинство, которое требует от человека осознания своих поступков и способности покаяться за них. Именно поэтому маленькие дети, которые еще не могут в полной мере понять природу греха, до определенного возраста освобождены от обязанности исповедоваться.

"Исповедь - это покаяние. Человек говорит, какие у него есть грехи, делится тем, чем он согрешил. А до семи лет дети приравнены к ангелам и не до конца еще понимают природу греха, что такое тот грех есть. Поэтому если я не знаю, что такое грех, я еще в нем не каюсь", - пояснил отец Юлиан.

С семилетнего возраста ситуация меняется. По словам священника, примерно в это время у детей формируется моральное сознание, появляется ответственность за собственные поступки. Они начинают различать добро и зло, понимать последствия своих действий. Поэтому после семи лет дети уже приступают и к Таинству Исповеди.

"После семи лет ребенок идет в школу, становится более сознательным, ответственным. И уже с того времени он принимает Таинство Исповеди, Покаяния. Ну, а причастие всегда принимает", - добавил отец Юлиан.

Смотрите видео о том, почему дети до 7 лет не исповедуются:

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Кто такой Юлиан Тимчук? Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Ростоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

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