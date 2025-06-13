'Кто знает, доживешь ли': священник сказал, можно ли праздновать день рождения раньше

Священник поделился личным опытом и дал духовный совет, который поможет снять сомнения и предрассудки относительно празднования дня рождения.

https://glavred.info/life/kto-znaet-dozhivesh-li-svyashchennik-skazal-mozhno-li-prazdnovat-den-rozhdeniya-ranshe-10673288.html Ссылка скопирована

Священник ПЦУ объяснил, можно ли праздновать день рождения раньше / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот с видео в TiikTok

Вы узнаете:

Можно ли праздновать день рождения заранее

Как лучше праздновать день рождения

Можно ли праздновать позже

В праздновании дня рождения заранее нет ни одного запрета или греха, а все предостережения - это суеверия. Поэтому праздновать заранее или на несколько дней позже можно. Об этом заявил священник Православной церкви Украины Алексей Филюк, отвечая на распространенный вопрос верующих.

Он отметил, что сам неоднократно отмечал собственный день рождения за несколько дней до официальной даты, особенно в нынешнее непростое время.

видео дня

"А чего же нельзя? Можно. Я каждый год праздную заранее. А кто знает, жизнь сегодня такая, тем более время военное - кто знает, доживешь ли до того дня рождения... Вот и в этом году ко мне приехали священники из Карпат, и я на два дня раньше праздновал", - рассказал отец Алексей.

Он добавил, что празднование было скромным и духовно наполненным: "Помолились, на литургию пошли, поблагодарили Бога, что почти дожил - и дожил. А уже вскоре будет новый день рождения".

По его словам, праздновать можно и раньше, и позже - все остальное, мол, предрассудки и надуманные запреты. Главное - с благодарностью принимать каждый день жизни.

"Каждый день - это чудо. Проснулся утром - улыбнись, поблагодари Господа за жизнь. Если есть сегодня день, празднуйте, но без водки и без бессмысленного веселья. Помолитесь, поблагодарите, съешьте кашку - и будьте здоровы", - добавил священник.

Смотрите видео с объяснением священника:

Ранее священник ПЦУ Алексей Филюк опроверг предрассудок относительно того, что беременным нельзя посещать похороны. По его словам, все зависит от психологической устойчивости женщины.

Кроме того, Главред выяснил, являются ли азартные игры грехом. Священник объяснил, что азартные игры допустимы, но при одном условии.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред