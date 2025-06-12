'Греха нет': священник объяснил, действительна ли исповедь без причастия

Таинства Покаяния и Святое Причастие идут рядом и взаимосвязаны, отметил отец Алексий.

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Исповедь без причастия - засчитывается ли / Коллаж: Главред, фото: скриншот с TikTok, Архикафедральный Собор св.

Вы узнаете:

Остается ли действительной исповедь без принятия причастия

Можно ли исповедоваться, но не причащаться

Если человек исповедался, но по каким-то причинам не принял Святое Причастие, это не является грехом и исповедь все равно считается действительной. Об этом заявил священник Православной церкви Украины Алексей Филюк, отвечая на распространенный вопрос верующих.

"Если человек отрекся от дьявола и греха и пообещал Богу больше не грешить - это засчитывается. Человек покаялся", - пояснил священник. видео дня

По его словам, в таинстве покаяния человек кается перед Богом, признает свои грехи и получает прощение. В Церкви практикуют оба таинства вместе: исповедь и причастие. Однако бывает, что человек после исповеди по определенным причинам забывает или не успевает причаститься. В таком случае "греха нет".

Священник Филюк сравнил это с посещением столовой: "Вы зашли, поговорили о меню, обдумали, что будете есть, но не поели - ушли домой голодными. Так же и в Церкви: пришли, покаялись, а не приняли Тело Божие".

Смотрите видео с объяснением священника:

Он отметил, что полнота участия в таинствах достигается, когда после исповеди человек принимает Тело и Кровь Христовы. Ведь, как сказано в Евангелии: "Кто ест Тело Мое и пьет Кровь Мою, тот пребывает во Мне, и Я в нем, и будет иметь жизнь вечную". Поэтому священник Филюк подчеркнул, что после исповеди следует стремиться как можно быстрее принять Святое Причастие.

Напомним, священник ПЦУ Алексей Филюк развеял предрассудок, что беременным нельзя ходить на похороны. Все зависит от эмоционального состояния женщины: если она впечатлительна - лучше воздержаться, если устойчива - можно идти.

Также Главред узнал, являются ли грехом азартные игры. Священник утверждает, что в азартные игры можно играть, но только в определенном случае.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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