УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как правильно исповедоваться: с чего начать и как прийти к покаянию

Дмитрий Видоменко
13 июня 2024, 19:44
35
"Как правильно исповедоваться" - этот вопрос наверняка задают себе люди, которые начинают свой путь в религии либо записные грешники.
Молитва, исповедь
Как правильно исповедоваться? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как правильно называть свои грехи на исповеди?

При подготовке к исповеди важно искренне осознавать свои грехи и называть их четко и конкретно. Проект EWTN дает несколько советов, как правильно называть свои грехи на исповеди:

  • Честность и искренность. Говорите только правду, не преуменьшая и не преувеличивая свои поступки. Господь насквозь видит сердце каждого, и честность на исповеди важна для истинного покаяния.
  • Конкретность. Постарайтесь максимально точно описать грехи. Например, вместо "словобудничал" скажите "лукавил", "ругался грязно", "сплетничал" и так далее.
  • Признание вины. Признайте свою личную ответственность за совершенные поступки, не перекладывая вину на других людей или обстоятельства. Например, "Не предавай, не убивал, не жадничал, но вот как дошло дело до "Не укради" ‒ вот тут-то и дал маху".
  • Не пытайтесь работать в формате "Себя оправдать – каждый повод найдет". Избегайте попыток оправдать свои поступки или объяснить их. Исповедь — это покаяние (и более ничего)
  • Время и частота. Укажите, как часто совершались те или иные грехи и когда они произошли, если это важно. Например, "рукоблудничал несколько раз в неделю", "не бывал в церкви на воскресной службе уже месяц".

Молитва перед исповедью. Помолитесь перед обрядом, попросите Бога помочь в раскаянии и честно назвать свои грехи. Использование списков грехов, которые часто публикуются в церковных книгах и брошюрах (это поможет вам вспомнить и осознать все аспекты своей жизни, где вы могли согрешить).

Главное помнить, что цель исповеди — это очищение души и восстановление отношений с Богом, поэтому подходите к этому таинству с искренним сердцем и желанием исправиться.

Молитва, исповедь

Как правильно исповедоваться - с чего начать?

Правильная исповедь требует духовной подготовки и понимания процесса. Но начать нужно с подготовки:

  • Молитва перед исповедью. Помолитесь, попросите Бога о помощи в осознании и искреннем покаянии своих грехов. Например, можно читать молитву к Святому Духу, чтобы Он помог вам увидеть свои грехи.

  • Размышление о своих грехах. Вспомните и осознайте свои грехи. Помогите себе, просматривая списки грехов или совершая самопроверку по десяти заповедям и другим церковным предписаниям.
  • На самой исповеди нужно ‒ придя на исповедь, начните с обращения к священнику. Например, можно сказать: "Простите и благословите, отец, я согрешил".
  • Перечисление грехов ‒ искренне и четко назовите свои грехи. Старайтесь быть конкретным и избегайте самооправдания. Назовите каждый грех отдельно, поясняя, как часто и в каких обстоятельствах вы его совершали.
  • Сожаление и раскаяние. Выразите искреннее сожаление о содеянном и желание исправиться. Скажите, что вы сожалеете о своих поступках и намерены больше не грешить.
  • Слушайте священника. Священник может дать вам советы, наставления или задать вопросы. Внимательно слушайте и принимайте его наставления к сердцу.

После исповеди поблагодарите Бога за милосердие и молитесь о силе и благодати для дальнейшей жизни без грехов.

Полезные советы:

  • Частота исповеди. Старайтесь исповедоваться регулярно, чтобы поддерживать чистоту души и духовное здоровье.
  • Искренность. Исповедь требует полного и честного раскрытия своих грехов. Не бойтесь осуждения, священник находится там, чтобы помочь вам духовно.
  • Доверие. Помните, что исповедь конфиденциальна, и священник не имеет права разглашать услышанное.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

молитва интересные новости
Реклама

Главное за день

Будут сильные ливни и похолодание: когда в Украину вернется жара

Будут сильные ливни и похолодание: когда в Украину вернется жара

19:36 Синоптик
Украина приняла участие в саммите G7: Зеленский назвал первые результаты

Украина приняла участие в саммите G7: Зеленский назвал первые результаты

19:13 Украина
Графики отключения света 14 июня: в какие часы не будет электроэнергии

Графики отключения света 14 июня: в какие часы не будет электроэнергии

18:51 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы 18147

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда 7669

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда

Изьяли многое: у Галкина-старшего прошли обыски в РФ - детали 4217

Изьяли многое: у Галкина-старшего прошли обыски в РФ - детали

Начался тяжелый период : Буданов - об армагеддоне на фронте и наступлении на Сумы 2706

"Начался тяжелый период": Буданов - об "армагеддоне" на фронте и наступлении на Сумы

Последние новости

20:53

От этого не застрахованы: РФ может ужесточить ракетные удары по Украине

20:38

Новый скандал: Дженнифер Лопес поймали на странном обращении с подчиненными

20:28

"Слышала странные звуки": женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам

19:57

Лучше, чем в магазине: чем полезно домашнее вино из вишни в трехлитровой банке

19:44

Как правильно исповедоваться: с чего начать и как прийти к покаяниюВидео

Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – ОгрызкоЧерез 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко
19:36

Будут сильные ливни и похолодание: когда в Украину вернется жара

19:28

Не поборол схемы, а возглавил их? Эксперт о налоговых махинациях заместителя генпрокурора Вербицкого

19:13

Украина приняла участие в саммите G7: Зеленский назвал первые результатыВидео

18:55

Не всем военнообязанным придется проходить ВВК: что известно

Реклама
18:51

Графики отключения света 14 июня: в какие часы не будет электроэнергии

18:38

Вето Орбана сняли: НАТО одобрило новый план поддержки Украины

18:27

За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банкуВидео

17:57

Какие именно территории РФ будут под ударом американским оружием: четкий ответ Остина

17:53

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

17:53

Рамштайн-23: США оставили Украину "без новостей" о новых Patriot

17:47

Формируется "подводная морская пехота": ситуация на острове Нестрига изменилась

17:30

Звездная ведущая шоу Танці з зірками впервые показала лицо новорожденного сына

17:12

Зачем чистить язык: мало кто об этом догадываетсяВидео

17:06

Всего два запрета: что нельзя делать 14 июня

17:06

"Усик, я иду за тобой": Фьюри "распетушился" и попытался испугать украинского чемпиона

Реклама
16:55

Китай "пропихивает" свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается

16:45

Польша категорически против передачи систем Patriot Украине: назвали причины

16:35

"Я умру на своем огороде": Светлана Лобода призналась, где сейчас ее семья

16:25

Тейлор Свифт на концерте опозорилась "сопливым инцидентом"Видео

16:04

ВСУ устроили для РФ новую "Чернобаевку": полковник назвал направление и раскрыл детали

15:52

Как сейчас выглядят дети-актеры из "Моей прекрасной няни"

15:49

Возмещение неуплаченных налогов можно ускорить, чтобы средства быстрее пошли на ВСУ - Вербицкий

15:37

Как проверить, правильно ли начислили пенсии и не попасть впросак

15:25

Света не будет дольше: в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе

15:19

Само отвалится: как за 30 минут удалить жир из духовки без трения и химии

14:56

У россиян "что-то пошло не так": ВСУ сообщили о больших потерях врага на Юге

14:51

Германия отдает Украине 25% своих систем Patriot: в Минобороны ФРГ сделали заявление

14:45

Тайно и эффективно: ВСУ устроили "жаркий курортный сезон" в Крыму - Братчук

14:41

"Путевка в ужас": Виталий Козловский рассказал, как семья и служба изменили его

14:10

ВСУ ударили по имперским амбициям РФ: в США озвучили потери оккупантов

13:59

РФ усиливает позиции: Гетьман заявил о второй волне наступления на Харьковщине

13:52

Что означает слово "прескевю": мало кто знает истинное значениеВидео

13:37

Юлия Санина впервые проговорилась про кризис в группе The Hardkiss

13:29

РФ атаковала большую часть электростанций: на чем держится энергетика Украины

13:11

Есть большой риск: WP обратили внимание на изъян в соглашении о безопасности с США

Реклама
12:58

Адвокат Киркорова оскорбил путинистку Успенскую

12:57

"Это приостановит бои": генерал Романенко сказал, что может остановить наступление РФ

12:15

Почему нельзя выбрасывать волосы в мусорку: приметы, о которых все забыли

11:56

Украину накроют дожди с грозами: синоптик сказала, где будет опасная погода

11:38

"Мама, мне здесь уже мало места": Наталья Могилевская показала, как балует младшую дочь

11:16

Есть одно важное условие: Огрызко сказал, когда Украина может вступить в ЕС

11:15

Россиян затянули в ловушку: главный ресурс врага в Крыму исчерпывается

10:59

Удар по объектам в Киевской области: Жданов предупредил, когда РФ может атаковать снова

10:56

Китайский гороскоп на завтра 14 июня: Лошадям - семейные проблемы, Змеям - расходы

10:52

ВСУ сорвали планы врага на севере Украины: известно, что этому способствовало

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять