Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли беременным женщинам ходить на похороны - священник удивил ответом

Руслана Заклинская
10 июня 2025, 22:27
18
В обществе существует много страхов, связанных с беременностью, в том числе и относительно участия будущих мам в печальных событиях, таких как похороны.
Можно ли беременным женщинам ходить на похороны - священник удивил ответом
Можно ли беременным идти на похороны / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TiikTok

Вы узнаете:

  • Можно ли беременным посещать похороны
  • Какова позиция церкви по этому вопросу
  • В каком случае беременным лучше не идти на похороны

Среди народных суеверий, связанных с беременностью, часто встречается убеждение, что будущим мамам нельзя посещать похороны. Одни считают это опасным для ребенка, другие - "плохой приметой".

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк развеял популярное суеверное убеждение о том, что беременным женщинам якобы нельзя посещать похороны. По его словам, это не имеет никакого религиозного или медицинского основания - все зависит от индивидуального эмоционального состояния будущей матери.

видео дня

"Ну а чего же нельзя, это же человек. Если умер кто-то близкий, то что, закроемся в доме, потому что мы беременны? Конечно, нет. Но есть одно "но", - говорит отец Алексей.

По его словам, главное - это внутреннее состояние женщины. Если она очень эмоциональная, впечатлительная или склонна к сильному стрессу, то лучше все же воздержаться от участия в церемонии, чтобы не навредить себе и ребенку. Но если вы эмоционально устойчивые - нет причин избегать присутствия на похоронах.

"Но если вы стрессоустойчивы - то можно, и даже надо пойти. Ну что там такого, что выскочит мертвый из гроба и укусит за ухо? Ну ведь он не укусит! И не поймает вас за плечи, не будет трясти и говорить: "Дай там что-то!" То есть это уже ваш индивидуальный подход. А в целом - можно. Чего же нельзя?", - заверил священник.

Отец Филюк отметил, что в украинском обществе часто слишком эмоционально и суеверно относятся и к похоронам, и к беременности, а настоящая христианская вера не запрещает беременным проявлять уважение к умершим, если они готовы к этому психологически. Филюк призвал женщин прислушиваться к себе, не поддаваться страхам и принимать решения с умом и верой.

"Кому жить - тот будет жить сто лет, а кому время отойти - тот отойдет. Это есть жизнь. Поэтому смело идите, если чувствуете в себе силу. Если нет - лучше не волновать себя и свой плод. Будьте благословенны, живите с Богом, а дань последнюю для умерших отдавайте, если есть возможность", - подытожил Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

Религиозные вопросы - ответы священника

Как выяснил Главред, волосы, состриженные на Крестинах или в первый год жизни ребенка, можно или хранить, или сжечь. Священник ПЦУ Алексей Филюк рассказал, что если для родителей они имеют символическую ценность - можно сохранить в шкафу или серванте. Если же нет - сжечь, чтобы "не валялось".

Также Филюк объяснил, что умершие могут слышать наши молитвы, но изменить уже ничего не могут. Ссылаясь на евангельскую притчу о богаче и Лазаре, он подчеркнул: главное - жить по Божьему слову здесь и сейчас, чтобы дать хороший ответ на Божьем суде.

Кроме этого, мы часто задаемся вопросом, стоит ли держать дома искусственные цветы. Эзотерики и фэн-шуй считают, что они не имеют энергетической ценности, символизируют одиночество и несут в дом "неживое". Священник ПЦУ Алексей Филюк тоже советует избегать пластмассовых цветов.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники беременность священник Алексей Филюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Примут без позиции Трампа": когда закон о санкциях для РФ представят в Сенате

"Примут без позиции Трампа": когда закон о санкциях для РФ представят в Сенате

21:51Мир
"Рвутся и штурмуют": в ВСУ рассказали, зашли ли россияне на Днепропетровщину

"Рвутся и штурмуют": в ВСУ рассказали, зашли ли россияне на Днепропетровщину

21:01Фронт
США сократят Украине помощь, потому что "имеют другой взгляд" на войну: заявление Гегсета

США сократят Украине помощь, потому что "имеют другой взгляд" на войну: заявление Гегсета

20:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 11 июня: Тельцам - приятная неожиданность, Рыбам - счастье

Гороскоп на завтра 11 июня: Тельцам - приятная неожиданность, Рыбам - счастье

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

Тайная операция века: как украинские олигархи захватили власть в Москве

Тайная операция века: как украинские олигархи захватили власть в Москве

Киев в огне: табун "Шахедов" атакует столицу, звучат мощные взрывы

Киев в огне: табун "Шахедов" атакует столицу, звучат мощные взрывы

Китайский гороскоп на завтра 11 июня: Быкам - обида, Лошадям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 11 июня: Быкам - обида, Лошадям - беспокойство

Последние новости

22:54

"Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой": Зеленский резко ответил на атаку на РФ

22:42

"Не судите строго": Яна Глущенко кардинально поменяла профессию

22:33

"Будто два разных человека": Тоня Матвиенко решилась на экстремальную смену имиджа

22:27

Можно ли беременным женщинам ходить на похороны - священник удивил ответом

22:13

"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
21:51

"Это не может остаться без последствий": Мерц сделал жесткое заявление об ударах РФ

21:51

"Примут без позиции Трампа": когда закон о санкциях для РФ представят в Сенате

21:07

Посол проговорился: почему Израиль опровергает заявление о Patriot для Украинымнение

21:01

"Рвутся и штурмуют": в ВСУ рассказали, зашли ли россияне на Днепропетровщину

Реклама
20:56

Как быстро очистить батарею от ржавчины - простое кухонное средство творит чудоВидео

20:48

Оккупанты заняли более десяти сел на Сумщине: эксперт оценил вероятность штурма Сум

20:29

США сократят Украине помощь, потому что "имеют другой взгляд" на войну: заявление Гегсета

20:28

Кто сделал вышиванку модной: историк раскрыл малоизвестные фактыВидео

19:53

"О нас Украина не забыла": кадры первых эмоций освобожденных из плена воиновФотоВидео

19:39

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

19:37

Украина может перейти с гривны на евро: названы плюсы и минусы для украинцевВидео

19:34

"На 100 процентов": экс-участница дуэта Пара Нормальных раскрыла тайну личной жизниВидео

19:30

Что делать с постриженными волосами ребенка на Крестинах или на год: священник ответилВидео

19:25

Запутанная задача по ПДД: в каком порядке водители проедут перекрестокВидео

19:24

Принята обязательная эвакуация из 7 сел Харьковской области – список

Реклама
18:42

"Он не является субъектом": у Зеленского объяснили роль Мединского на переговорах

18:38

"Не ко времени": экономист сказал, по кому ударит лимит в 100 тыс. грн на переводыВидео

18:22

Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке "Артек" и "Движение первых"

17:59

Людей призвали не принимать горячий душ ежедневно: в чем причинаВидео

17:54

"Слава России": стало известно о чудовищных пытках украинских военных в плену РФ

17:40

Украина и Россия провели новый обмен пленными 10 июня - первые деталиФото

17:38

В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ - партизаны

17:36

Почти 8 тыс. церковных организаций получат бронь для всех священников – ВСУ

17:33

Доллар и евро рванули вверх: каким будет курс валют с 11 июня

17:15

Жена Козловского показала, как их крошка-сын отрывается под "Пинаколаду"

17:04

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожала ранее доступная рыба

17:02

Для чего нужно отверстие под крышкой топливного бака в авто: знают единицы

17:01

"Осталось собрать еще 36 тысяч": украинские военные на Сумщине нуждаются в срочной помощиФото

16:50

"Киев в окружении": в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

16:44

Порошенко требует ракеты для ВСУ, но сам блокировал их производство — эксперт

16:42

"Это ультиматум": Зеленский раскрыл, что РФ заявила Украине в Стамбуле

16:38

Мир магии возвращается: в Киеве состоится шоу "ДивоVision 2" от самых известных украинских иллюзионистов

16:37

"Понимают не все": экономист назвал истинную причину перехода с копеек на "шаги"Видео

16:30

Что в Украине подорожает больше всего: экономист дал неутешительный прогнозВидео

16:30

"Сигнал силы и единства": Зеленского пригласили на три саммита

Реклама
16:19

Главная ошибка большинства: как нарезать куриное филе, чтобы оно было нежнееВидео

16:07

Украинцев может удивить: экономист спрогнозировал курс гривны до конца 2025 года

15:57

Сколько еще будет продолжаться война: Зеленский сделал заявление и обратился к миру

15:40

"С вами не о чем говорить": Арестович заявил, что ненавидит украинцев

15:31

11 июня нельзя сплетничать и ссориться: какой церковный праздник

15:28

Дело не только в красоте: почему в СССР повсюду высаживали тополяВидео

15:27

Жирные пятна исчезнут с одежды за секунды с помощью одного средства: в чем секрет

15:26

"Использует войну в Украине и мое лицо для выборов": Зеленский обвинил Орбана

15:24

Передавал ли Израиль системы Patriot Украине - в СМИ раскрыли новые детали

15:05

Пенсионерам в 9 областях Украины назначат дополнительные выплаты - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять