Можно ли беременным женщинам ходить на похороны - священник удивил ответом

В обществе существует много страхов, связанных с беременностью, в том числе и относительно участия будущих мам в печальных событиях, таких как похороны.

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Можно ли беременным идти на похороны / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TiikTok

Вы узнаете:

Можно ли беременным посещать похороны

Какова позиция церкви по этому вопросу

В каком случае беременным лучше не идти на похороны

Среди народных суеверий, связанных с беременностью, часто встречается убеждение, что будущим мамам нельзя посещать похороны. Одни считают это опасным для ребенка, другие - "плохой приметой".

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк развеял популярное суеверное убеждение о том, что беременным женщинам якобы нельзя посещать похороны. По его словам, это не имеет никакого религиозного или медицинского основания - все зависит от индивидуального эмоционального состояния будущей матери.

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"Ну а чего же нельзя, это же человек. Если умер кто-то близкий, то что, закроемся в доме, потому что мы беременны? Конечно, нет. Но есть одно "но", - говорит отец Алексей.

По его словам, главное - это внутреннее состояние женщины. Если она очень эмоциональная, впечатлительная или склонна к сильному стрессу, то лучше все же воздержаться от участия в церемонии, чтобы не навредить себе и ребенку. Но если вы эмоционально устойчивые - нет причин избегать присутствия на похоронах.

"Но если вы стрессоустойчивы - то можно, и даже надо пойти. Ну что там такого, что выскочит мертвый из гроба и укусит за ухо? Ну ведь он не укусит! И не поймает вас за плечи, не будет трясти и говорить: "Дай там что-то!" То есть это уже ваш индивидуальный подход. А в целом - можно. Чего же нельзя?", - заверил священник.

Отец Филюк отметил, что в украинском обществе часто слишком эмоционально и суеверно относятся и к похоронам, и к беременности, а настоящая христианская вера не запрещает беременным проявлять уважение к умершим, если они готовы к этому психологически. Филюк призвал женщин прислушиваться к себе, не поддаваться страхам и принимать решения с умом и верой.

"Кому жить - тот будет жить сто лет, а кому время отойти - тот отойдет. Это есть жизнь. Поэтому смело идите, если чувствуете в себе силу. Если нет - лучше не волновать себя и свой плод. Будьте благословенны, живите с Богом, а дань последнюю для умерших отдавайте, если есть возможность", - подытожил Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

Религиозные вопросы - ответы священника

Как выяснил Главред, волосы, состриженные на Крестинах или в первый год жизни ребенка, можно или хранить, или сжечь. Священник ПЦУ Алексей Филюк рассказал, что если для родителей они имеют символическую ценность - можно сохранить в шкафу или серванте. Если же нет - сжечь, чтобы "не валялось".

Также Филюк объяснил, что умершие могут слышать наши молитвы, но изменить уже ничего не могут. Ссылаясь на евангельскую притчу о богаче и Лазаре, он подчеркнул: главное - жить по Божьему слову здесь и сейчас, чтобы дать хороший ответ на Божьем суде.

Кроме этого, мы часто задаемся вопросом, стоит ли держать дома искусственные цветы. Эзотерики и фэн-шуй считают, что они не имеют энергетической ценности, символизируют одиночество и несут в дом "неживое". Священник ПЦУ Алексей Филюк тоже советует избегать пластмассовых цветов.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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