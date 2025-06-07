Слышат ли нас умершие люди: священник ответил

Священник объяснил, слышат ли наши молитвы люди, которых нет с нами в этом мире.

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Слышат ли нас умершие люди/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, УНИАН

Вы узнаете:

Слышат ли нас умершие люди

Могут ли они услышать наши молитвы

Если кого-то из дорогих людей нет на этом свете, мы можем обращаться к ним и молиться за упокой их душ. Но нередко может возникать вопрос, слышат ли они нас и наши молитвы.

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Он привел пример из Евангелия.

"Обращаемся к Евангелию. В одной из Евангелий Иисус Христос рассказывает притчу о богаче и Лазаре. Богач, увидев с того света, как живут его братья, говорит Аврааму: "Отправь Лазаря, пусть вразумит моих братьев". Значит, слышат, но уже изменить ничего не могут. Не мог изменить богач ничего. Поэтому мы, прислушиваясь к голосу Божьему, также будем жить по Евангелию. И так, чтобы потом был хороший ответ на божьем страшном суде. Потому что все пройдет, как вытечет вода, все пройдет", - отметил священник.

Смотрите видео о том, слышат ли нас умершие люди:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.

Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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