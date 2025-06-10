Что делать с постриженными волосами ребенка на Крестинах или на год: священник ответил

Вы узнаете:
- Что делать с подстриженными волосами ребенка после Крестин или на год
- Нужно ли их сохранять
Нередко может возникать вопрос, что именно нужно делать с волосами, которые состригают у ребенка на Крестинах или когда стригут ребенка после того, как ему исполнится год.
О том, что делать с такими волосами и нужно ли их хранить, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.
По его словам, родители могут хранить такие волосы, например, в шкафу, если они для них имеют ценность.
Однако хранить их не обязательно. Если вы не планируете их хранить, то можно их просто сжечь.
"Можно держать в шкафу. А можно просто сжечь, чтобы оно не валялось. Есть такая традиция, что в год приходят крестные и стригут ребенку волосы на голове. А есть такое, что и на Крещение, если ребенок имеет много волос, то священник читает молитву на пострижение волос на голове. Такая есть молитва в чине таинства миропомазания. Или держать в шкафу или в серванте, или сжечь, пусть они не валяются", - пояснил священник.
Смотрите видео о том, что делать с постриженными волосами ребенка на Крестинах или на год:
Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.
Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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