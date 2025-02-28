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Можно ли дарить на день рождения часы: ответ священника

Мария Николишин
28 февраля 2025, 15:33
94
Народные приметы гласят, что часы ни в коем случае нельзя дарить близким людям.
Можно ли дарить на день рождения часы: ответ священника
Можно ли дарить часы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему говорят, что нельзя дарить часы
  • Что об этом думает священник

Существует ряд подарков, которые по народным приметам дарить не стоит. Одним из таких "запретов" являются часы.

Главред решил разобраться, можно ли дарить часы.

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Почему нельзя дарить наручные часы

Как известно, раньше люди верили в магию, и находили скрытые символы в любых предметах. Так для часов создали поверье, что они отмеряют жизнь человека.

Некоторые люди связывают эту примету с японской культурой, где дарение часов считается нежелательным. Слово "часы" на японском языке звучит как слово "смерть".

Кроме того, дарение часов может считаться жестом не уважения к старшим людям. Это может восприниматься как напоминание о том, что их время уже прошло.

Что думает священник о дарении часов

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк сказал, что все запреты дарить часы - это лишь суеверия.

"Часы дарить можно и на день рождения, и на свадьбу. Все остальное - это суеверия", - подчеркнул он.

Можно ли дарить часы - видео:

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Кто такой Алексей Филюк?

Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

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