Можно ли дарить на день рождения часы: ответ священника

Народные приметы гласят, что часы ни в коем случае нельзя дарить близким людям.

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Можно ли дарить часы / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Почему говорят, что нельзя дарить часы

Что об этом думает священник

Существует ряд подарков, которые по народным приметам дарить не стоит. Одним из таких "запретов" являются часы.

Главред решил разобраться, можно ли дарить часы.

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Почему нельзя дарить наручные часы

Как известно, раньше люди верили в магию, и находили скрытые символы в любых предметах. Так для часов создали поверье, что они отмеряют жизнь человека.

Некоторые люди связывают эту примету с японской культурой, где дарение часов считается нежелательным. Слово "часы" на японском языке звучит как слово "смерть".

Кроме того, дарение часов может считаться жестом не уважения к старшим людям. Это может восприниматься как напоминание о том, что их время уже прошло.

Что думает священник о дарении часов

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк сказал, что все запреты дарить часы - это лишь суеверия.

"Часы дарить можно и на день рождения, и на свадьбу. Все остальное - это суеверия", - подчеркнул он.

Можно ли дарить часы - видео:

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Кто такой Алексей Филюк? Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

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