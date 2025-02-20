Можно ли есть с ножа: священник расставил все точки над 'і'

Вы узнаете:
- Почему говорят, что нельзя есть с ножа
- Что об этом думает священник
Наверное, в детстве многие слышали от родителей, что нельзя есть с ножа. Это объяснялось тем, что если пробовать еду с кончика ножа, то можно стать злым.
Главред решил разобраться, почему на самом деле нельзя есть с ножа.
Почему запрещается есть с ножа
Не есть с ножа - очень популярное суеверие в украинской культуре. Но оно имеет логическое объяснение, ведь пробовать еду с ножа может быть опасно. В прошлом раны на языке или губе могли стать серьезной проблемой, поскольку лечебные средства не были такими доступными. Поэтому запрет имел свою логику и защищал от возможных проблем.
Что произойдет, если есть с ножа
Суеверия говорят, если есть с ножа, это может привести к следующим последствиям:
- станете злым и агрессивным;
- будет конфликт с близкими;
- в семье начнутся ссоры и недоразумения;
- понесете неприятности;
- можно навлечь несчастье или болезни;
- возникнут трудности в общении с другими.
Считается, что нож способен накапливать плохую и разрушительную энергию. Поэтому если попробовать пищу с ножа, можно получить значительную порцию негатива.
Что стоит учитывать читателю
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Что говорит священник о запрете есть с ножа
Священник ПЦУ Алексей Филюк говорит, что есть с ножа не стоит, потому что это может быть опасно. Однако, верить в суеверия не стоит.
"Это все суеверия. Ешьте с чего удобно, но с ножа есть не стоит, потому что можно легко пораниться", - подчеркнул он.
Почему нельзя есть с кончика ножа - видео:
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Кто такой Алексей Филюк?
Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.
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