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Можно ли есть с ножа: священник расставил все точки над "і"

Мария Николишин
20 февраля 2025, 20:22
57
Некоторые суеверия передаются из поколения в поколение.
Можно ли есть с ножа: священник расставил все точки над 'і'
Можно ли есть с ножа / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

  • Почему говорят, что нельзя есть с ножа
  • Что об этом думает священник

Наверное, в детстве многие слышали от родителей, что нельзя есть с ножа. Это объяснялось тем, что если пробовать еду с кончика ножа, то можно стать злым.

Главред решил разобраться, почему на самом деле нельзя есть с ножа.

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Почему запрещается есть с ножа

Не есть с ножа - очень популярное суеверие в украинской культуре. Но оно имеет логическое объяснение, ведь пробовать еду с ножа может быть опасно. В прошлом раны на языке или губе могли стать серьезной проблемой, поскольку лечебные средства не были такими доступными. Поэтому запрет имел свою логику и защищал от возможных проблем.

Что произойдет, если есть с ножа

Суеверия говорят, если есть с ножа, это может привести к следующим последствиям:

  • станете злым и агрессивным;
  • будет конфликт с близкими;
  • в семье начнутся ссоры и недоразумения;
  • понесете неприятности;
  • можно навлечь несчастье или болезни;
  • возникнут трудности в общении с другими.

Считается, что нож способен накапливать плохую и разрушительную энергию. Поэтому если попробовать пищу с ножа, можно получить значительную порцию негатива.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Что говорит священник о запрете есть с ножа

Священник ПЦУ Алексей Филюк говорит, что есть с ножа не стоит, потому что это может быть опасно. Однако, верить в суеверия не стоит.

"Это все суеверия. Ешьте с чего удобно, но с ножа есть не стоит, потому что можно легко пораниться", - подчеркнул он.

Почему нельзя есть с кончика ножа - видео:

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Кто такой Алексей Филюк?

Алексей Филюк - украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член Национального союза журналистов Украины.Сейчас настоятель храмов Успения Пресвятой Богородицы в Шушковцах и Святого архистратига Михаила в Белозерке Кременецкого района. 2024 года издал книгу "365 христианских песен на каждый Божий день", пишет Википедия.

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