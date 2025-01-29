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Почему нельзя облизывать нож: какой опасности можно себя подвергнуть

Анна Косик
29 января 2025, 15:56
27
Многие не видят ничего плохого в облизывании ножа, хотя, согласно приметам, это может иметь негативные последствия.
Нож, запрет
Необдуманное движение на кухне может навлечь неприятности / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • В чем опасность облизывания ножа
  • О чем предупреждают украинские приметы

У многих людей есть привычка облизывать ложки, вилки или ножи во время приготовления блюд на кухне. На первый взгляд это никак не может навредить, однако, согласно приметам, именно облизывание ножа может иметь негативные последствия.

Главред узнал, почему не стоит облизывать нож согласно верованиям в разных культурах. Бытует мнение, что человек, который оближет нож, станет более конфликтным и агрессивным.

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Наши предки объясняли это тем, что нож ассоциируется с оружием и поэтому может привлечь в жизнь ссоры. Согласно еще одной трактовке, облизывая нож человек может "отрезать" удачу и тем самым привлечь негативную энергетику, или даже наложить беду на себя и ближайшее окружение.

Кроме этого нож многие считают оберегом, который отгоняет нечистую силу. Поэтому облизывая его человек может нарушить магические свойства этого предмета и стать уязвимым к злым духам.

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Что такое приметы?

Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

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