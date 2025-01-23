Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Знаки прибыли и достатка: интересные приметы о деньгах

Сергей Кущ
23 января 2025, 14:03
33
Главред расскажет, какие знаки судьбы могут подсказать вам о грядущем финансовом успехе.
Какие предметы привлекают деньги
Какие предметы привлекают деньги / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Денежные приметы с цветами
  • Почему увидеть бабочку в доме – знак прибыли

Народные приметы существуют веками, и многие из них прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Особенно популярны приметы, связанные с деньгами. Ведь кто не хочет знать, что может принести удачу и прибыль?

Главред расскажет, какие знаки судьбы могут подсказать вам о грядущем финансовом успехе.

видео дня

Ладонь левой руки зачесалась – жди дохода

Если вы внезапно почувствовали зуд в левой ладони, это считается хорошим знаком. По народным поверьям, такой сигнал сулит скорую прибыль. Не забудьте слегка "потереть" ладонь о стол или предмет из дерева — это якобы усилит эффект.

Цветы дома – символ достатка

Комнатные растения не только украшают интерьер, но и могут быть предвестниками финансового благополучия. Если на одном из растений появился новый бутон, ждите значительных денежных поступлений. Также здоровые и обильно цветущие растения считаются символом стабильного достатка в семье.

Бабочка в доме – знак прибыли

Бабочки, залетающие в дом, по поверьям, приносят добрые вести. Особенно это касается финансовой стороны. Если вы заметили бабочку у себя в квартире, не прогоняйте её, ведь она может стать предвестником быстрого дохода.

Паук – денежный гость

Увидеть паука в доме — к деньгам. Несмотря на то, что многие не любят этих маленьких "гостей", избавляться от них не стоит. По народным приметам, паук приносит в дом не только финансовую удачу, но и благополучие.

Птицы и их неожиданное "внимание"

Если вас заметила птица, оставив на вас свой "след", это может показаться неприятным. Но народные приметы говорят об обратном: такое событие обещает удачу и внезапную прибыль.

Найти монету – к деньгам

Прогуливаясь по улице, обращайте внимание на землю. Найденные монеты или украшения могут быть признаком грядущего финансового благополучия. Однако будьте осторожны: поднимать чужие украшения не рекомендуется, чтобы не взять с собой возможные чужие проблемы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы интересные новости деньги
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Гораздо больше погибших": Трамп назвал новые цифры потерь Украины и РФ

"Гораздо больше погибших": Трамп назвал новые цифры потерь Украины и РФ

13:43Украина
Ударит +9 градусов: в каких областях будет потепление

Ударит +9 градусов: в каких областях будет потепление

13:33Синоптик
Планы Путина по выходу к Днепропетровщине: в ВСУ сделали прогноз

Планы Путина по выходу к Днепропетровщине: в ВСУ сделали прогноз

13:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

Последние новости

14:49

Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы

14:38

У Путина сделали заявления об ультиматуме Трампа

14:36

После скандала с концертами в РФ: у Джареда Лето роман с россиянкой - СМИ

14:26

Выбираем инвертор для частного дома: практические советы новости компании

14:21

Анна Тринчер показалась под капельницей: что случилось с певицей на Бали

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
14:03

Знаки прибыли и достатка: интересные приметы о деньгах

13:43

"Гораздо больше погибших": Трамп назвал новые цифры потерь Украины и РФВидео

13:33

Ударит +9 градусов: в каких областях будет потепление

13:31

Планы Путина по выходу к Днепропетровщине: в ВСУ сделали прогноз

Реклама
13:04

"У РФ серьезные проблемы": позиция России изменится, если подключится Трамп - КлочокВидео

12:59

Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

12:55

Два срока, два десятилетия: Дональд Трамп публично обратился к своей первой леди

12:53

Дуда о мирных переговорах с РФ: "Я не хочу умолять Путина"

12:35

На его фильмах росли целые поколения: не стало известного режиссера

12:10

Ультиматум от Трампа по Украине: СМИ узнали, чем переполошился Путин

11:58

Не катастрофа: эксперт объяснил, что будет, если США выйдут из НАТОВидео

11:51

Прирожденные психологи: 4 знака зодиака, которые лучше остальных понимают людей

11:38

Нужна всего 1 капуста: супер шикарный рецепт полезного салата

11:23

Неожиданный удар: Стинг взволновал фанатов слухами об ухудшении здоровья

11:20

Анну Сагайдачную госпитализировали с новорожденной дочерью - что случилось

Реклама
11:17

Оккупанты расстреляли 6-х украинских военнопленных, снимая все на телефон

11:06

Военнослужащий ВСУ назвал главную проблему фронта

10:49

КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет: Буданов раскрыл угрозы

10:45

Планы по завершению войны: Шольц сделал прогноз

10:39

Государственный оператор тыла, провалил реформу питания армии — Олег Митрохин

10:25

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

10:10

"В Донецкой области теряем населенные пункты": что происходит с линиями обороны

10:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 января (обновляется)

10:02

"Мы можем выстоять при одном условии": от чего зависит победа Украины - Жданов

09:59

Трамп неожиданно разнес Путина: в США раскрыли детали

09:58

София Ротару так и не может разорвать последнюю связь с РФ - причина

09:32

Атака РФ на Запорожье: город без света и тепла, число пострадавших вырослоФото

09:29

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

09:28

Армия РФ наступает в Курской области: ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам

09:00

После скандала: молодая жена путиниста Петросяна покинула РФ - детали

09:00

Заморозка войны в Украине будет болезненной, Трамп настроен сделать все быстро - Клочок

08:55

КНДР перебросит для России новые войска: аналитики раскрыли важные цели и сроки

08:34

Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоровВидео

08:34

У Трампа отстранили сотрудников, ответственных за Украину: в СМИ раскрыли детали

08:22

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:10

Трамп пригрозил: как режим Мадуро сейчас ищет пути решениямнение

07:59

С чалмой на голове: Слава Каминская показала, как она сейчас выглядит

07:23

Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

06:38

РФ атаковала Запорожье ракетами: много раненых, в том числе 2-месячный младенецФотоВидео

06:10

О чем свидетельствуют первые заявления и указы Трампа в качестве президента?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

05:05

Какой сегодня праздник 23 января 2025 года: что запрещено делать в этот день

04:30

"Путин костьми ложится": прогноз "обмена территорий" между Украиной и РФ

04:00

Все трещит по швам, Путину нужна остановка боев - полковник

03:59

Где спрятался кот: только настоящий детектив найдет мурлыку за пару секунд

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять